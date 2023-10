"Sergio Ramos está siempre motivado porque es un competidor"

MADRID, 20 Oct. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Sevilla FC, Diego Alonso, aseguró en la previa del partido contra el Real Madrid en LaLiga EA Sports, su primer choque como técnico sevillista, que espera que su equipo tenga valentía para atacar y defender y no tenga "miedo de jugar" ni ante los blancos, ni ante el Arsenal --siguiente rival-- ni contra ningún equipo.

"Si tengo que imponer una idea es la valentía, ser un equipo valiente y no quiere decir que antes no lo fuera, al contrario, no estoy comparando ni nada. Pero me gustaría que el equipo tuviera esa postura, de que fuéramos un equipo que no tuviera miedo de jugar", apeló en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que le gustaría que su Sevilla tampoco tuviera miedo de "defender con valentía". "Me gustan los equipos que defienden hacia adelante, que presionan, que son agresivos. Para ello, nos tuvimos que poner a trabajar y lo que yo puedo decir es que los futbolistas se han compenetrado, nos han ayudado, se han ayudado entre ellos y hemos intentado mostrar una idea y que todos sean partícipes de esa idea, y que todos vayamos a por una", celebró.

Alonso, con apenas semana y media de trabajo en Sevilla tras la destitución de José Luis Mendilibar, celebró el recimiento que ha tenido, junto a su cuerpo técnico, en el club y en el equipo. "Primero, nos hemos sentido muy cómodos porque los futbolistas nos han recibido con los brazos abiertos, en el club lo mismo. Nos han ayudado a sentirnos cómodos", agradeció.

"En cuanto al trabajo, lo que hemos hecho desde el primer día que nos tocó entrenar es intentar inculcar las ideas que tenemos para el equipo de juego, los futbolistas se han entregado, han trabajado muy bien y esto no se trata de convencer al futbolista sino que también sean partícipes de la idea", ahondó.

Una idea futbolístico que todavía podría no verse del todo desplegada ante el Real Madrid, un primer rival de entidad para el Sevilla de Alonso. "Tenemos un rival de mucha envergadura, pero nosotros a lo nuestro, a trabajar nuestro partido, a hacer lo que nos gusta. Nosotros tenemos que mostrar nuestras capacidades, en este caso contra el Madrid, pero si hubiera sido otro, exactamente lo mismo, ¿no? A intentar ser lo que queremos ser", manifestó.

Sergio ramos, un "competidor" importante en su esquema

Sin duda, uno de los focos del duelo es saber si Sergio Ramos será titular o si jugará ante un Real Madrid en el que estuvo 16 temporadas. "Sergio es un jugador muy importante. Por lo que he visto en los partidos anteriores y en los entrenamientos, puedo decir que es un jugador muy importante. Lo hemos visto además especialmente bien, con muchas ganas de trabajar y eso nos da gusto", argumentó.

"A Sergio lo he visto motivado en todos los partidos. Lo he visto motivado esta semana y seguramente estará motivado en las próximas semanas porque es un competidor. Cuando uno tiene un jugador como Ramos en el equipo, sabe que lo que lo mueve es competir. Así que lo he visto integrado. Los veteranos y los jóvenes han hecho una piña, la motivación está preestablecida y el objetivo es defender al Sevilla y tratar de ganar cada partido", celebró el nuevo técnico hispalense.

Por otro lado, aseguró estar "muy feliz" con el nivel de la plantilla. "Entiendo que, como dije anteriormente, fueron dos semanas donde progresivamente fueron llegando los jugadores internacionales, pero realmente feliz por el nivel y feliz por cómo nos han recibido", comentó.

"Tienen predisposición. Después uno tiene unas características, otro tiene otras, hay algunos que pueden jugar en distintas posiciones o que pueden jugar en otras, pero la predisposición que nos hemos encontrado de los futbolistas es muy buena", añadió.

Lo que no quiso decir, porque no le da importancia, es qué dibujo pondrá en su primer once inicial. "Uno puede jugar 4-3-3, pero si tus extremos son laterales, seguramente vas a buscar determinadas cosas, jugar con doble lateral, pero si juegas con línea de 5 y tus carrileros son extremos... No creo en la importancia de los sistemas. La herencia del míster que uno tiene, de Mendilibar, las cosas buenas que tenía, que tenía muchas, tratar de aprovecharlas y potenciarlas", aseguró.