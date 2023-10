El uruguayo Diego Alonso, nuevo entrenador del Sevilla en sustitución de José Luis Mendilibar, se mostró "contento" por su llegada al conjunto sevillista donde tiene claro que "no se puede arrasar con todo" lo que haya trabajado el anterior técnico "porque hay cosas muy útiles" y que el objetivo es ser "dominantes en todos los sentidos".

"Ha sido un día largo, el lunes también, pero estas oportunidades tienen estas cosas. Estamos contentos y felices, he querido estar en este primer entrenamiento pese a que estaba programado por el resto del 'staff' y estar dentro del campo con los jugadores y empezar a mostrar mi compromiso con todo lo que queremos", señaló Diego Alonso en declaraciones a los medios oficiales del club.

El exdelantero se mostró "agradecido con el recibimiento" y reconoció que para los jugadores también "ha sido un momento difícil con la marcha" de José Luis Mendilibar. "A medida que pasen los días empezaremos a entrenar de forma más profunda a cómo queremos jugar y qué queremos producir. Esperemos aprovechar estos dos días que quedan de la semana y ya la siguiente para ir avanzando", indicó.

El uruguayo tiene "un diagnóstico" de lo que ha visto en el equipo y no escondió que "los entrenadores siempre tienen una herencia del entrenador anterior". "Debemos saber y conocer qué funcionaba y quedarte con ello, con lo positivo, no se puede arrasar con todo porque hay cosas muy útiles", apuntó.

"El año pasado fueron muy competitivos y este año presionaban agresivos y tenían las transiciones, a mí me gustan esos rasgos. Luego habrá mis cosas y de mi forma de ver el fútbol y trataré de dárselo a los futbolistas. Primero, tenemos que trabajar y convencer con herramientas, tendremos fallos o aciertos, pero construiremos para ser dominantes en todos los sentidos", añadió.

Para Alonso, dependerá de su "capacidad el ver cuánto tiempo" necesitan para "alcanzar" lo que desean. "Tenemos futbolistas élite y sumamente capaces. Confiamos mucho en sus cualidades, por eso también estamos aquí, más allá del tamaño que tiene el club. Todo esto nos va a permitir a nosotros crecer con los rasgos que queremos", puntualizó.

El nuevo técnico sevillista igualmente dejó claro que "los sistemas no son importantes, sino las herramientas y de lo que dispongas". "Es más importante qué queremos hacer. El equipo tiene variantes y muchos argumentos y facultades para poder desarrollar muchos conceptos del juego para ser dominantes en presión y en combinación. Esto es un desafío, pero es la manera más corta para poder ganar. Cuando uno sabe por qué gana lo vuelve a repetir y deja de hacer lo que salió mal cuando perdió", detalló.

Elogios a luis aragonés

"Siempre hay que tener capacidad de adaptación a un nuevo lugar. Aquí fui futbolista y conozco parte, y mi experiencia en diferentes lugares me ha hecho ser más flexible para que la adaptación sea más rápida. Uno cuando llega a un club nuevo no se puede arrasar, hay que construir, de ver lo que hay en los clubes donde hay gente muy capaz y de hacerte mejorar. A partir de ahí se crece y con ese ida y vuelta el que sale ganando es el club y los aficionados", prosiguió el exseleccionador de Uruguay.

Diego Alonso no olvidó a una figura como la del fallecido Luis Aragonés, exentrenador del conjunto hispalense y que le dirigió en su pase por el Atlético de Madrid. "Quizás ha sido el caso más exponencial en mi carrera. Siempre se portó estupendamente conmigo, con muy buenos detalles, fue siempre muy amable y abierto para todo lo que podíamos intercambiar", afirmó, citando a su compatriota Julio Rivas como el entrenador que "más" le ha marcado y confesando que aprendió "mucho de metodología con Rafa Benítez".

"Nunca sabes cuál es el detalle que te hace ganar, así que hay que cuidarlos todos para hacerse mejores unos a otros. Mi objetivo principal es mejorar a los jugadores porque si eso sucede vamos a ser mejores, seguro", remarcó el exdelantero que sabe muy bien "lo que significa este club y sus aficionados".

Por ello, no teme la exigencia de su nuevo club. "Cada sitio en el que estuve tuvo mucha gente detrás, incluso en ciudades divididas como aquí. Entiendo lógicamente la presión que pueda haber, pero me lo tomo de muy buena manera. La exigencia nos hace mejores y no nos reduce, nos potencia", manifestó.

"Lo más importante ahora para nosotros es el primer partido y, si cabe, prepararnos bien durante estos días para ese encuentro. Hay que darles herramientas apropiadas a lo que les vas a pedir y luego está la parte motivacional, que se la transmitiremos a ellos, pero creo que la clave es darle herramientas para que en el campo se puedan sentir mucho más cómodos", concluyó.