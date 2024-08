Diego Botín y Florian Trittel: "Es el sueño desde que éramos niños hecho realidad"

"Mantener el foco ha sido la tarea clave para conseguir el oro"

MADRID, 2 Ago. 2024 (Europa Press) -

Los regatistas españoles Diego Botín y Florian Trittel han asegurado que la medalla de oro conseguida este viernes en la clase 49er de vela en los Juegos Olímpicos de París es el resultado del "trabajo de muchos años" y "un sueño de niños hecho realidad", y han apuntado que "mantener el foco" tras la jornada de aplazamiento de la Medal Race del jueves fue "la clave" para haberse proclamado campeones olímpicos.

"Es difícil explicar con palabras. Es el trabajo de muchos años, el sueño desde que éramos niños hecho realidad. Hemos sufrido muchísimo, hemos perdido muchas veces, hemos tenido que pasar muchos malos momentos para conseguir tener la determinación que hemos tenido en la Medal Race. Es indescriptible; cuando trabajas tan duro para algo y te sale, no hay una sensación igual", señaló Botín en declaraciones a RTVE.

Todo ello después de "una semana muy dura, con mucha presión ayer y con dos intentos de Medal Race". "Nos costó dormir por las noches. Hemos hecho un plan, lo hemos llevado a rajatabla y nos ha salido perfecto. Esto es para toda España, para todos los españoles. Haber hecho esto aquí, con todo nuestro equipo, con toda nuestra familia, es indescriptible, no hay un mejor escenario para ello. ¡Gracias, España!", apuntó el cántabro.

Trittel, por su parte, no ocultó su emoción tras confirmarse la medalla. "Todavía me cuesta asimilarlo. Hemos cruzado la línea de llegada y es verdad que personalmente mi cabeza había visualizado mucho este momento, porque realmente lo queríamos conseguir, pero ahora ha llegado el momento y todavía me cuesta asimilarlo. Creo que tendré que digerirlo un poco para ver que todo esto ha sido un trabajo enorme de tantísimas personas", subrayó.

El catalán señaló que han realizado "una regata prácticamente perfecta" después de "una semana muy larga". "En vela competimos muchos días para luego culminar con una Medal Race los diez primeros, que se pelean por esas medallas. En nuestro caso, han sido seis días seguidos de más de cuatro horas en el agua, con este calor, y ha sido agotador. Mantener el foco, estar centrados hasta esa última Medal Race, ha sido una de las tareas clave de este campeonato, de estos Juegos Olímpicos", expresó.

"Ya no me queda voz para celebrar, porque obviamente las emociones al cruzar la meta de esa Medal Race en primera posición y asegurar esa medalla de oro para España, la primera de la delegación, son increíbles. Va para todas las personas que nos han ayudado en este camino, que se me pone la piel de gallina; sin ellas no hubiese sido posible, es tan suya como nuestra y de todo el país", finalizó.

