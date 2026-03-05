Diego Cocca y la misión de transformar la sufrida alma del Atlas

No hay un equipo que encarne mejor el sufrimiento en el fútbol mexicano que el Atlas. Su historia está repleta de angustias y pocas alegrías. Pero el entrenador argentino Diego Cocca se ha propuesto cambiar su cultura derrotista por una ganadora.

"Soy del Atlas aunque gane", dijeron durante décadas los aficionados rojinegros para sobrellevar con humor la amargura de tres descensos y una larga espera de 70 años sin ser campeones.

Tras la añeja coronación de 1951, Cocca le puso fin a esa sequía, y nada menos que con un bicampeonato: Apertura 2021 y Clausura 2022.

Y en el actual torneo, en el que marchan sextos, a seis puntos del líder Cruz Azul, aspiran a dar un nuevo golpe sobre la mesa a pesar de contar con una de las nóminas más baratas.

¿Su próxima parada? La décima jornada del Clausura, el sábado, cuando recibirán a las Chivas (3°) del entrenador argentino Gabriel Milito, otro aspirante al cetro, en el clásico de Guadalajara.

"Los de Atlas sabemos que nada es sencillo, somos uno de los equipos de la liga que menos presupuesto tienen", admitió Cocca en septiembre a la prensa mexicana.

- Mejorar el club para venderlo mejor –

De 54 años y originario de Buenos Aires, Diego Cocca ha tenido tres etapas con el Atlas.

La primera fue entre 1999 y 2001 como defensa en un plantel dirigido por Ricardo Lavolpe, que agradaba mucho, pero no se coronaba. En esa época, resonó la frase "a lo Atlas" para referirse a la costumbre rojinegra de ganar sufriendo en los últimos minutos.

En 2020, Cocca volvió como técnico para ganar los dos títulos de liga y el trofeo Campeón de Campeones.

"Lo más difícil fue cambiar la mentalidad, no solo de los jugadores, sino del staff y también de la gente", dijo el argentino en 2022.

Convertido en el entrenador del momento, Cocca fue contratado por los poderosos Tigres para el Clausura 2023, pero solo dirigió cinco partidos porque le dieron las riendas de la selección mexicana, a la que apenas condujo durante cuatro meses.

Sin él, Atlas reincidió en la mala costumbre de sufrir y perdió a héroes del bicampeonato, como el colombiano Julián Quiñones y el argentino Julio Furch.

En el Clausura 2025, los Zorros debieron pagar una multa por quedar en la parte baja de la tabla de cocientes, ya que en el fútbol mexicano el descenso está desactivado.

Descuidado por su propietario, el grupo mexicano Orlegi Sports, que también es dueño del Santos de México y el Sporting de Gijón en España, el equipo entró en proceso de venta.

Sin embargo, llamó a Cocca de vuelta para el Apertura 2025 con un curioso propósito, según reconoció el timonel en febrero: "Me trajeron para mejorar al equipo, hacerlo competitivo, para que se pueda vender mejor".

- Otro enfoque -

En esta nueva etapa, los rojinegros han ganado partidos sobre la hora o defendiendo la ventaja con apuro.

"Esta es una liga en la que cinco o seis equipos son cada vez más poderosos económicamente; pero hay otra realidad que hemos vivido y vamos a transmitírsela a los jugadores: no todo es dinero en el fútbol, si no Atlas no hubiera salido bicampeón", expresó a su regreso.

Pero cuando a Cocca le dicen que se ganó "a lo Atlas", una frase que enorgullece a muchos atlistas, de inmediato reacciona en contra.

"Esa frase no me gusta para nada", expresó el entrenador en septiembre. "A lo Atlas vamos a ganar, pero vamos a ganar de una mejor manera; estamos construyendo... Queremos que la gente venga, que disfrute, que vea a su equipo ganar, y si tiene que ir a comprar un hot dog, vuelva y el equipo siga ganando".

Desde el anterior torneo y tras nueve fechas del Clausura 2026, el Atlas ha sabido hacerse fuerte como local: lleva 10 partidos sin perder en el estadio Jalisco, donde recibirá el clásico tapatío ante las Chivas.

Todo apunta a que este será el último derbi de Guadalajara con el Atlas con Orlegi Sports como dueño.

Si Cocca logra la victoria, el club rojinegro dará un paso significativo hacia las finales y se volverá más atractivo para el que se perfila como su nuevo propietario: el empresario mexicano José Miguel Bejos, quien lleva el proceso de adquisición más adelantado entre cuatro posibles compradores.