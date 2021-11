Diego López: "Estamos muy bien, pero el equipo tiene margen de mejora"

El guardameta del RCD Espanyol Diego L贸pez asegur贸 que ve a su equipo "muy bien" esta temporada, "muy fuerte como local", aunque reconoci贸 que tienen que "mejorar como visitante", por lo que tienen "margen de mejora", al mismo tiempo que no cerr贸 la puerta a su convocatoria con la selecci贸n espa帽ola.

"Estamos muy bien, como local muy fuertes, aunque tenemos que mejorar nuestro aspecto de visitante. El equipo tiene margen de mejora, tenemos ganas de que la vuelta a Primera sea importante para el club", afirm贸 Diego L贸pez antes de recoger el Trofeo Zamora de LaLiga SmartBank en la gala de los Premios Marca.

El veterano portero disfruta de un buen momento de forma en la actualidad. "Me encuentro muy bien, al final la edad solo es un n煤mero. Estoy intentando mantener el nivel durante el tiempo de lo que me queda de carrera. A煤n no me he planteado retirarme, voy viendo y disfrutando el d铆a a d铆a, y si es con buenas actuaciones y mejorando, pus much铆simo mejor", confes贸.

"La Liga est谩 muy competida, la distancia se recorta mucho, quiz谩 ahora el Real Madrid ha sacado una peque帽a brecha, pero el Bar莽a seguro se meter谩 en el grupo de cabeza. Queremos una Liga competida", analiz贸 el lucense sobre la competici贸n dom茅stica.

Diego L贸pez tambi茅n valor贸 las opciones de Karim Benzema, su excompa帽ero en el Real Madrid, de hacerse con el 'Bal贸n de Oro' en la gala de esta tarde. "Yo tengo debilidad por Benzema, est谩 haciendo una grand铆sima temporada, siempre ha marcado la diferencia. En otras 茅pocas ha estado m谩s 'tapado', pero tiene un nivel excepcional", afirm贸, recalcando que tanto Jan Oblak como Thibaut Courtois son "dos de los mejores porteros, sin duda".

El guardameta del Espanyol tambi茅n se manifest贸 sobre una hipot茅tica llamada de Luis Enrique para ir a la selecci贸n. "Mandemos el mensaje a Luis Enrique... Yo estoy haciendo mi trabajo y 茅l ha llevado jugadores con edad. Todos somos seleccionables, pero primero quiero respetar al seleccionador y apoyar a la selecci贸n", concluy贸.