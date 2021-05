Diego Martínez: "Enfrentarnos al Real Madrid es una motivación tremenda"

El entrenador del Granada, Diego Mart铆nez, dej贸 claro que jugar contra el Real Madrid supone "una motivaci贸n tremenda", a pesar de que se jueguen mucho menos en la tabla, ya que los blancos visitan este jueves Los C谩rmenes peleando por LaLiga Santander.

"Creemos en todos. Enfrentarnos al Real Madrid es una motivaci贸n tremenda en s铆 mismo, uno de los mejores equipos del mundo y nuestros jugadores se merecen ese reto, ese desaf铆o, y hacerlo con toda la ilusi贸n", dijo en la rueda de prensa previa.

Mart铆nez, que no quiso opinar ya que no lo puede "controlar" sobre la confirmaci贸n de la sanci贸n a Soldado por parte de Apelaci贸n, destac贸 el nivel del rival y su palmar茅s para insistir en un partido que motiva a su equipo. "Hay que ser muy eficaces y que ellos no tengan su d铆a", afirm贸.

"Da igual que el Real Madrid juegue con cinco o 10 centrocampistas, es el Real Madrid, jugadores internacionales de mucha calidad, un equipo de semifinales de Champions, que est谩 peleando por la Liga. Vamos a competir con nuestras armas, da igual el plan", a帽adi贸.

Por otro lado, el t茅cnico del Granada respondi贸 a los problemas de su equipo, con bajas como Madrid. "Nunca nos hemos quejado y no lo vamos a hacer ahora. Ma帽ana tenemos un partidos de los m谩s bonitos para la afici贸n, seas o no del Granada", dijo.

"Es un partido que ilusiona, pero es de m谩xima exigencia, habr谩 que sufrir, resistir y encontrar el disfrute en esas cosas que nos gustan menos hacer", apunt贸, consciente de la importancia de defender bien.

