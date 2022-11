Diego Martínez: "Hay un partido antes y después de la expulsión"

El entrenador del RCD Espanyol, Diego Martínez, ha asegurado que hubo "un partido antes y después de la expulsión" de Leandro Cabrera en el duelo de este domingo ante el Atlético de Madrid (1-1), y considera que el punto logrado en el Cívitas Metropolitano es "merecido", además de invitar a sus jugadores a activar "el 'modo supervivencia' de aquí a final de temporada".

"No hago valoraciones ni cuando la acción nos puede beneficiar ni cuando nos perjudica. Es lo pita el árbitro, nos tenemos que adaptar. Sí que es cierto que hay un partido antes de la expulsión y después. Antes de la expulsión, salimos como buscábamos, quizás nos faltó un poquito de continuidad", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que el equipo "poco a poco se estaba encontrando mejor con el balón", hasta que llegó la expulsión de Cabrera. "El partido iba más o menos por donde queríamos, y después de la expulsión hay que adaptarse. Hay que poner en valor el esfuerzo, el compromiso y la organización que ha tenido el equipo durante tanto tiempo ante tan buenos jugadores y ante un equipo que tiene muchísimo recursos y que aprieta hasta el final", manifestó.

Sin embargo, el técnico gallego considera que el empate es justo. "Ellos también han tenido opciones. Hemos tenido opciones, mucha generosidad, sabiendo competir, pero ellos tuvieron alternativas y pudieron hacer gol. Hay que valorar las cosas con objetividad. Es un punto que nos hemos ganado a pulso y que nos hemos merecido", manifestó.

"Este Espanyol ha mostrado muchas versiones distintas en el desarrollo del juego. Lo mejor de hoy es la adaptación, dar respuesta a una situación muy difícil en la que cualquier equipo hubiese tirado la toalla mentalmente. El equipo siguió ahí, incluso haciendo el 0-1, un gol magnífico. A partir de ahí hay que sufrir, hay que resistir, y a veces la única manera de sacar esos partidos con un punto es así, que a mí particularmente no me parece la identidad del Espanyol que queremos", prosiguió.

Además, no quiso entrar a valorar las urgencias del cuadro rojiblanco. "Cuando el resultado no es el que quieres entras en precipitaciones, pero es un grandísimo equipo con muy buenos jugadores y un excelente entrenador, es un estadio que aprieta mucho, a las dos de la tarde... No era fácil para nosotros. Sobre todo por la entidad del rival, que es uno de los grandes", apuntó.

Por último, Martínez apeló a mantener este nivel de alerta hasta el final del campeonato. "El 'modo supervivencia' lo tenemos que mantener de aquí a final de temporada. Eso agudiza el compromiso y la concentración. Estamos en el inicio de un proceso, ha habido muchos cambios, y queremos seguir creciendo como equipo, y eso te lo da partidos como hoy", finalizó.

Europa Press