Diego Pablo Simeone: "Estamos cometiendo muchos errores defensivos"

El entrenador del Atl√©tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, se√Īal√≥ a los "muchos errores defensivos" que comete su equipo como el mayor lastre en la racha de malos resultados, despu√©s de la derrota (1-0) este mi√©rcoles ante el Mallorca, pese a cierta mejora al final, en la jornada 14 de LaLiga Santander.

"Decir que nos ha faltado contundencia en todos los partidos es una excusa muy simple. Es verdad que estamos cometiendo muchos errores defensivos que nos ponen los partidos cuesta arriba", dijo en rueda de prensa después del quinto encuentro seguido sin ganar.

El 'Cholo' apuntó que ir a remolque ante un rival que defiende bien como el balear convirtió el partido en muy complicado y, a pesar de la mejora en el segundo tiempo con los cambios, no fue suficiente. "En el primer tiempo pasaba poco y una jugada muy simple no la pudimos resolver de la mejor manera", apuntó.

"Se pusieron en ventaja y entraron en el partido donde m√°s c√≥modo se sienten. Trabajan muy bien la parcela defensiva. Con el 1-0 en el segundo tiempo, los cambios le dieron otra forma de entender el juego al partido, m√°s din√°mica, centros por los costados, sobre todo de Griezmann, pero no alcanz√≥", a√Īadi√≥.

El técnico rojiblanco apuntó a que tendrán que "trabajar duro" durante el parón por el Mundial para buscar soluciones. "La realidad nos hace irnos con una derrota que duele y nos hace tener que trabajar duro en el tiempo que vamos a tener porque vienen partidos complicados cuando vuelva la Liga", comentó.

"No vi nunca un equipo entregado, que no quiso ir a por el partido, eso es lo que me da fuerza. Vimos cosas mucho mejores a las que vimos anteriormente. Lo que me ocupa es tratar de ahora terminar bien en la Copa del Rey y despu√©s con los futbolistas que se quedar√°n trabajar bien y fuerte y esperar a los que vengan para afrontar la segunda parte del torneo con la mayor ilusi√≥n y con responsabilidad", a√Īadi√≥.

Además, Simeone explicó que Molina "estaba en riesgo de expulsión", con rivales veloces, y venía con una carga fuerte de partidos por lo que, con el resultado ya en contra de 1-0, decidió meter a Correa a la media hora para buscar más profundidad.

