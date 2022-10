Diego Pablo Simeone: "Necesitamos mejorar en la faceta mental y en la ansiedad"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, pidió este sábado "tranquilidad" tras la derrota (3-2) frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla, al mismo tiempo que reconoció la necesidad de mejorar en la "faceta mental" y "en la ansiedad" de sus jugadores.

"Todo es aprendizaje, se sigue aprendiendo siempre y no hay tiempo para no aprender. Necesitamos mejorar en la faceta mental, en el temple y en la ansiedad, porque si no parecer√≠a que todo va a terminar ma√Īana y queda mucha Liga, falta la Copa y la oportunidad estar en la Europa League. As√≠ que tranquilidad. Est√° claro que no nos est√° favoreciendo esa cuota de fortuna que tiene que haber en el juego", se√Īal√≥ el t√©cnico en rueda de prensa tras el partido.

El 'Cholo' mostró además su preocupación por la situación que vive a día de hoy su equipo y lamentó las dos derrotas consecutivas. "Empieza a ser irregular porque quedar fuera de la Champions por perder un partido de la forma que lo hicimos no te deja un sabor bueno. Hay que ser fuertes y entender lo que el equipo está necesitando", indicó.

Por √ļltimo, el argentino valor√≥ el juego de su equipo insistiendo en la necesidad de ser m√°s "fuertes" y tener "m√°s temple" a la hora de entender los partidos. "En las pocas que han tenido nos han convertido. Vas perdiendo 2-0, empatas y quedan uno o dos minutos y ah√≠ es cuando los partidos se calman, se leen y ves hasta d√≥nde puedes tomar riesgos para que el partido no se te vaya. Son cosas para aprender y mejorar", se√Īal√≥.

"Atacaron muchísimas veces, pero la realidad es que recibimos tres goles y cuando eso pasa, para un equipo que trabaja bastante bien esa faceta, hace ver en qué nos hemos equivocado y en qué tenemos que mejorar", concluyó.

Europa Press