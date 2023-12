El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro que no tenía "sentido hablar de algo que no tiene solución" en relación a que el colegiado Munuera Montero expulsase a Stefan Savic en el duelo ante el Getafe y no sancionar de la misma manera un pisotón de Jaime Mata, y lamentó que no pudiesen "defender de la mejor manera" el arreón final de su rival, mientras que elogió la figura de Antoine Griezmann por igualar a Luis Aragonés y deseó "cuidarle y tenerle un poco más de tiempo".

"No tiene sentido hablar de algo que no tiene solución porque el partido ya terminó, pero ustedes (los periodistas) bien reflejarán lo que creen oportuno opinar en cuanto a este tipo de detalles", se limitó a comentar Simeone.

El entrenador colchonero explicó que al descanso Rodrigo de Paul se dirigió a Munuera Montero para que le explicase "por qué no fue a revisar la amarilla por el pisotón que había recibido él de la misma manera que por la segunda amarilla de Savic fue". "El árbitro le había dicho que después se lo iba a explicar y bueno en ese momento no se lo explicaba y le preguntaba y nos pusimos en el medio para que la situación se tranquilizase y que el árbitro estuviese tranquilo y pudiese seguir dirigiendo el partido como lo dirigió", zanjó.

El argentino lamentó que después "de venir de tres partidos" entre semana se quedasen con uno menos "en el inicio del partido", algo que les obligó a ordenarse "dando un 'poquito' más de fuerza con Marcos (Llorente) de interno y De Paul con Riquelme a la derecha y con Lino a la izquierda".

"Así enseguida pudimos encontrar el gol, aunque creo que con 11 contra 11 el equipo lo estaba manejando bien. Es verdad que el Getafe presionaba muy bien en nuestro campo, pero teníamos claro que si lográbamos salir de esa primera presión nos íbamos a encontrar con jugadas importantes como pasó en el 1-0. Luego vino el empate, volvimos a ponernos 2-1 con un gran gol, 3-1 y vino este final del encuentro donde el Getafe hizo un gran esfuerzo, obligó a que sucediesen cosas, tiró un montón de centros con un montón de gente muy alta que ocupaba el área y no pudimos defender de la mejor manera lo que ellos provocaron", añadió.

El preparador rojiblanco remarcó que se quedan "con esa sensación" de que podían haber "perdido", de que lo podían haber "ganado once contra once" y que "ganando 3-1" podían "haber aguantado un poco mejor el tiempo". "Es verdad que estamos recibiendo más goles de lo debido y que en esa faceta necesitamos mejorar", admitió, apuntando que "después de tanto esfuerzo no va a ser fácil recuperarse" para el duelo del sábado ante el Sevilla. "Habrá que volver a proponer situaciones, recuperar bien, que limpien la cabeza", señaló.

Finalmente, tuvo palabras de elogio para Antoine Griezmann, que con su doblete igualó a Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del club. "Es uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético y ha alcanzado números increíbles. Se lo merece, es un futbolista extraordinario y una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid. Necesitamos futbolistas de este perfil y ojalá que lo podamos cuidar y tenerlo con nosotros un tiempo más", confesó.