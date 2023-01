Diego Pablo Simeone: "Tuvimos el peso del partido sin lo más importante"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la falta de "contundencia" en su equipo después de dominar al Barça durante 70 minutos, sin el gol que sí tuvo el rival para llevarse (0-1) el duelo este domingo del Metropolitano.

"Me voy con la mala sensación de que perdimos tres puntos importantes para nuestra liga. El equipo jugó muy bien después de los primeros 20 minutos, como lo quería jugar. Fueron 70 minutos muy buenos, un partido completo que no acompaña con lo más importante, que son los tres puntos", dijo en rueda de prensa.

El técnico rojiblanco apuntó que el encuentro fue para firmarlo antes de empezar, pero no la falta de gol. "No defendimos mal pero cuando recuperábamos el balón lo perdíamos. Cuando empezamos a jugar mejor el rival se replegó, pero nosotros no la metimos", afirmó.

"La solución es seguir trabajando, acercarnos a estos 70 minutos y sobre todo tener más contundencia. El fútbol se reparte, hay tiempo para un equipo y para otro. Si me dicen que voy a sufrir los primeros 20 minutos y después vas a jugar 70 minutos muy buenos te lo compro, pero en esos 70 minutos, lo más importante, que es el gol, no apareció", añadió.

Por otro lado, el 'Cholo' fue preguntado por la perla rojiblanca Pablo Barrios. "Es un chico que está creciendo, podía pasar que no tuviera la misma trascendencia pero es una gran inversión y un presente que nos puede ayudar. Tuvimos el peso del partido, pero en el fútbol, la contundencia es lo más importante", apuntó.

Además, Simeone señaló al "partido a partido" para revertir una situación liguera que, tras la jornada 16, ven fuera de la zona de Liga de Campeones y a 14 puntos del líder Barça.

Europa Press