El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó que su equipo venía de una derrota dura en busca de una final, cuando quieren "salir campeón", por lo que entendió que terminaran sufriendo en la victoria (2-1) de este domingo contra el Real Betis en LaLiga EA Sports.

"Veníamos de un partido duro, que no pudimos llegar a la final que todos queríamos. Podía pasar factura en algún momento de la tarde. Nuestra gente estuvo muy bien, nos apoyó. Empezamos bien el partido, un primer tiempo muy bueno, con una ventaja buena, pudo ser más amplia", dijo en rueda de prensa en el Metropolitano.

"El segundo tiempo tuvo otra dinámica de juego, ellos mejoraron. Te hacen el 2-1, aparecen los fantasmas, el miedo, todo lo que da vueltas para la gente negativa y por suerte hay más gente positiva, hay más gente optimista, que sigue creyendo en el trabajo. Defendimos, nos costó el final porque nos faltaba energía, pero la repusimos para tener un poco más de piernas", añadió.

Simeone reconoció la última ocasión del Betis pero calificó de merecido un triunfo que necesitaban después de caer ante el Athletic Club en semifinales de la Copa del Rey. "El Betis tuvo una muy clara que tapó Oblak, pero creo que es una victoria merecida, que nos sirve, que nos da fuerza y que la necesitábamos", dijo.

"Si miramos la Liga nos estamos desarrollando bastante bien. Viendo esa parte, estamos en un buen camino, necesitamos mejorar fuera de casa. Esperemos hacernos fuertes y que esta victoria nos dé esa energía. Lo mejor que nos puede pasar es que estemos mal por no llegar a una final, habla bien de lo que queremos al equipo, queremos salir campeón. No pudimos tener la oportunidad, eso genera críticas, no hicimos un buen partido, pero la fortaleza del equipo de sostener todo esto me pone contento", añadió.

Por otro lado, el 'Cholo' explicó la confianza plena que tienen en Álvaro Morata. "Me he enterado que es el mejor promedio de goles que lleva en su carrera y va a hacer más. Depende todo de él, el equipo le quiere y le necesita y va a seguir haciendo goles. Ojalá que nos empuje para poder competir como queremos", apuntó.