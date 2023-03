Diego Pablo Simeone: "Vuelve a haber un Atlético reconocible"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró ver a un equipo "reconocible" y que se ha levantado de una mala primera parte de la temporada, después del 6-1 de este sábado ante el Sevilla para ponerse tercero en la Liga, un día de emociones por superar a Luis Aragonés en partidos como técnico rojiblanco.

"Les pedí a los jugadores antes del partido dos cosas: 'jueguen con pasión y corazón, el talento lo tienen'. Creo que representaron de la mejor manera el partido. Tuvieron una contundencia fantástica porque son muy buenos, entendieron cómo había que jugar para hacer daño y me quedo con el equipo, con la comunión, con interpretar en la sensibilidad de un partido importante también para el entrenador responder como respondieron cada uno", dijo.

El argentino firmó una rueda de prensa más larga de lo habitual en el Metropolitano en su partido 613 como técnico del Atlético. "El gesto del final, las palabras de cada uno, no es fácil lograrlo. Cuesta mucho el día a día, todos quieren jugar. Gestionar 11 años a distintos jugadores no es fácil, pero me gusta. Todos hemos mejorado de lo que estábamos haciendo en la primera parte de la temporada. Vuelve a haber un equipo reconocible, un equipo que la gente se siente identificada con el equipo. Hay un compromiso para jugar a lo mismo", afirmó.

Además, el 'Cholo' llegó a elegir tres partidos de esos 613 con los que superó a Aragonés y por los que fue homenajeado antes y después del encuentro. "El partido del Chelsea, la segunda semifinal; el de Barcelona, cuando ganamos la Liga, y me viene el partido que perdimos la final (de Champions) por penaltis, porque más cerca no se puede estar", apuntó.

"Busco seguir en la misma línea, no movernos de lo que nos hizo fuerte, el partido a partido. Hay que saber salir de las dificultades, pero después del Mundial el equipo se empezó a encontrar muy bien. El estadio va poco a poco, está más cerca, y las cosas empiezan a generarse para bien. Estoy agradecido eternamente a los futbolistas, porque si no este camino es imposible. También a Miguel, a Enrique, a mi cuerpo técnico y todos los que me hacen mejor y a crecer como entrenador, y a la gente. No se dan cuenta lo fuerte que somos cuando logramos generar lo que se generó siempre en el Calderón, por momentos hoy", añadió.

Además, Simeone, que dedicó en la previa una carta a Luis Aragonés por "respeto a una persona eterna", explicó su beso a Griezmann en zona mixta. "Sin duda quiero a la persona que es Griezmann pero valoro mucho al futbolista. El beso era más para el futbolista por su compromiso. Antoine tuvo años maravillosos con nosotros, eligió irse, entendió que tenía que volver, hizo un gran esfuerzo para volver, como el club. Le costó en su regreso encontrarse pero lo tuvo, estamos hablando de un campeón del mundo. Nos hace mejores", afirmó.

"Estoy en paz porque estoy donde quiero y hago lo que me gusta. Me ilusiona ver que el equipo se pone de pie y apunta a seguir luchando hasta el final", terminó.

Europa Press