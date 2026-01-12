Diez años sin Umberto Eco, se publican dos libros en Italia

Era el 19 de febrero de 2016, y comenzaba la nueva aventura de La nave di Teseo, la editorial de la que el gran escritor fue socio fundador, que le debe su nombre y a la que confió su último libro, "Pape Sat…n Aleppe" -frase enigmática del Canto VII del Infierno de Dante Alighieri, interpretada como una invocación demoníaca a Satanás-, publicado póstumamente poco después de su fallecimiento.

Ahora, el autor de "El nombre de la rosa" es recordado con la publicación de la colección "L'umana sete di prefazioni" y el relato-retrato inédito "Umberto", del escritor, editor y amigo de toda la vida Roberto Cotroneo. "A Eco le hubiera gustado ser recordado así, a través de los libros. Los suyos y los que le rodean, que ahora constituyen una vasta y elocuente presencia en nuestro catálogo", explica un comunicado de la editorial.

Las celebraciones y los recuerdos no agradaron al semiólogo, filósofo, bibliófilo, ensayista y novelista, nacido en Alessandria el 5 de enero de 1932, un "genio de la invención", como lo llama Mario Andreose, presidente de la editorial La nave di Teseo.

Se anticipó a su tiempo e imaginó lo que nos esperaría, como lo demuestran sus escritos, su famoso "Bustine di Minerva", sus artículos periodísticos y ahora estos dos volúmenes, que llegarán el 13 de febrero. "L'umana sete di prefazioni" (546 páginas, 30 euros en Italia) transmite toda la amplitud de una personalidad extraordinaria, que a través de sus escritos observó, y a menudo anticipó, los cambios en el mundo durante los últimos sesenta años.

Editado por Leo Liberti, este libro presenta por primera vez la obra de Eco como escritor de prefacios y ensayos introductorios o finales, una prolífica producción de 1956 a 2015 que abarca diversos campos: literatura, actualidad y costumbres, cómic, así como una amplia selección de textos filosóficos y semióticos.

"Este libro debería ser utilizado y meditado por cualquiera que desee progresar en la vida gracias a la posesión de una cultura sólida y amplia", comienza el prefacio de "Cómo cultivar una cultura monstruosa", de Paolo Villaggio. "Hubo una época en que pocos conocían a Woody Allen", escribe en las primeras líneas del prefacio de "Conocer el camino largo", de Woody Allen.

"En los últimos diez años, hemos reconstruido, tal como lo concibió Umberto, todo su catálogo en su editorial: más de cuarenta y cinco libros, entre ensayos, novelas y panfletos. No solo reimpresiones, sino también obras inéditas, ediciones ampliadas y reinvenciones (como "El nombre de la rosa", de Milo Manara). Un catálogo inagotable que da testimonio no solo de la vitalidad de Umberto Eco, sino también de lo mucho que aún tiene por contarnos y de lo mucho que aún nos queda por aprender", enfatiza Elisabetta Sgarbi, directora general y editorial de La nave di Teseo.

"'Umberto' (págs. 160, 16 euros) de Cotroneo es la historia de una relación cercana y distante, un retrato inédito que dice mucho, pero que al mismo tiempo mantiene un equilibrio, un respeto, una reserva hacia quien consideramos el autor e intelectual italiano más famoso del mundo", amplía Sgarbi.

"El único libro posible sobre ti, Umberto, es un libro de fragmentos", dice Cotroneo, quien mantuvo un intercambio continuo con Eco, uno el maestro, el otro el alumno, ambos de Alessandria, ambos editorialistas del diario L'Espresso.

Este texto, que es un género en sí mismo, es una declaración de estima y amistad, una investigación apasionada, la historia de una época, que comienza con llamadas telefónicas inesperadas y silencios que penetran en la mente volcánica del gran escritor a través de hilos casi invisibles.

"Es reconfortante saber que hubo alguien que sabía lo que se necesita, lo enseñó, lo escribió y siempre habló con conocimiento de causa", subraya Cotroneo, quien ha publicado dos ensayos literarios sobre Eco: "La desconfianza como sistema" (1995) y "Eco: Dos o tres cosas que sé de él" (2000). (ANSA).