SANTIAGO (AP) — Mientras esperan que el gobierno de Chile responda a una solicitud de refugio, diez atletas de Cuba —incluidas varias del equipo femenino de hockey sobre césped— que abandonaron su delegación después de competir en los Juegos Panamericanos, retomaron el viernes sus entrenamientos en un gimnasio de la capital del país sudamericano.

El primer entrenamiento de las chicas de hockey se realizó en un gimnasio del municipio de Lo Barnechea, cuyo alcalde derechista Cristóbal Lira explicó a la prensa que invitó a las atletas porque empatiza con las dificultades que enfrentan.

“Hemos visto cómo no tienen su pasaporte, que no las dejaban andar en metro, que no las dejaban estar con otras delegaciones deportivas”, señaló Lira.

Tras la sesión de entrenamiento Lázaro Tolón, arquero de hockey sobre césped y pareja de una de las jóvenes que desertaron, declaró que la decisión de no volver a su país “es súper difícil, súper compleja. La principal razón por la que tomamos está decisión es sentirnos libres”.

Las autoridades chilenas han dicho que diez integrantes de la delegación cubana, que no ha identidicado, han solicitado el estatus de refugiados y que lo que procede de momento es el otorgamiento de una visa temporal.

Además de las jugadoras de hockey, también hay un deportista que ganó medalla de bronce en los 400 metros con vallas en los Panamericanos.