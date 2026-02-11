Diez muertos tras un tiroteo en un instituto de Canadá

Por Ismail Shakil y Ryan Patrick Jones

10 feb (Reuters) - Diez personas, incluida la autora de los disparos, han fallecido después de que la agresora abriera fuego en un instituto del oeste de Canadá el martes, en uno de los sucesos con más víctimas mortales de la historia reciente del país

Seis de los fallecidos se encontraban dentro de un instituto de la localidad de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, otros dos muertos estaban en una residencia que se cree que está relacionada con el incidente, y otra persona murió de camino al hospital, según informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés)

Al menos otras dos personas fueron hospitalizadas con heridas graves y hasta 25 personas fueron atendidas por heridas leves, según la policía

La presunta autora de los disparos también fue hallada muerta por una herida que parecía autoinfligida, según la policía, que añadió que no creía que hubiera más sospechosos

"Es difícil saber qué decir en una noche como esta. Es lo que parece que ocurre en otros lugares y no cerca de casa", dijo a los periodistas el primer ministro de Columbia Británica, David Eby

La policía no reveló casi ningún detalle sobre la agresora, salvo que se trataba de una mujer, lo que podría ser algo inusual, ya que los tiroteos masivos en Norteamérica casi siempre son perpetrados por hombres

Una alerta policial sobre un tirador activo describía a la sospechosa como "una mujer con vestido y cabello castaño". El superintendente de policía Ken Floyd confirmó más tarde en una rueda de prensa que la sospechosa descrita en la alerta era la misma persona que se encontró muerta en la escuela. La policía no reveló cuántas de las víctimas podían ser menores de edad

"UNA COMUNIDAD MUY UNIDA"

Tumbler Ridge es un municipio remoto con una población de alrededor de 2.400 habitantes situado en las estribaciones de las montañas Rocosas, en el norte de Columbia Británica, aproximadamente a 1.155 kilómetros al noreste de Vancouver. Las imágenes de la ciudad muestran un paisaje cubierto de nieve y lleno de pinos

La escuela secundaria Tumbler Ridge Secondary School tiene 160 alumnos de entre 12 y 18 años, según su página web. La escuela permanecerá cerrada durante el resto de la semana y se ofrecerá apoyo psicológico a quienes lo necesiten, según informaron responsables del centro

Las autoridades indicaron que la pequeña fuerza policial de la localidad acudió al lugar en menos de dos minutos tras recibir la llamada y que, horas después del incidente, aún se estaba evaluando a las víctimas

"Se trata de una comunidad pequeña y muy unida, con una pequeña comisaría de la RCMP, que respondió en dos minutos y, sin duda, salvó vidas hoy", dijo a los periodistas Nina Krieger, ministra de Seguridad Pública de Columbia Británica

El tiroteo se encuentra entre los más mortíferos de la historia de Canadá. (Información de Ismail Shakil en Ottawa y Ryan Patrick Jones en Toronto; redacción de Daniel Trotta; edición de Christopher Cushing, Michael Perry y Don Durfee; edición en español de María Bayarri Cárdenas)