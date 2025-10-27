Diez personas enfrentan juicio en París por acoso sexista en Internet a primera dama de Francia

PARÍS, 27 oct (Reuters) - Diez personas serán juzgadas en París el lunes y martes por presunto ciberacoso a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, en la más reciente acción judicial motivada por las falsas afirmaciones de que es una mujer transexual que nació hombre.

Los ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años, juzgados en un tribunal penal de París, están acusados de hacer numerosos comentarios malintencionados sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, llegando a equiparar la diferencia de edad con su marido con la "pedofilia".

Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de hasta dos años de cárcel.

"Se trata de tuits, de publicaciones que pueden ser considerados como acoso a Brigitte Macron", dijo Carlo Brusa, uno de los abogados de los acusados, quien añadió que su cliente estaba "sereno".

CIENTOS DE MILES TUITEARON LAS AFIRMACIONES

"Forma parte de cientos de miles, posiblemente millones de personas que tuitearon y retuitearon esta historia considerada como extraordinaria -aunque menos divertida para la señora Macron-, una historia conocida en todo el mundo", añadió.

Las afirmaciones infundadas sobre el sexo de Brigitte Macron también han ido ganando terreno en Estados Unidos, donde Brigitte Macron y el presidente Emmanuel Macron presentaron en julio una demanda por difamación contra la influencer y podcaster de derechas Candace Owens, centrada en su afirmación de que la primera dama de Francia había nacido varón.

Las falsas afirmaciones -según las cuales Brigitte Macron, de 72 años, nació con el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre real de su hermano mayor- han estado durante mucho tiempo en el punto de mira de la pareja presidencial, junto a las críticas por su diferencia de edad de 24 años.

La primera dama francesa presentó una denuncia en agosto de 2024 que dio lugar a una investigación por ciberacoso y a detenciones en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

El abogado de Brigitte Macron no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios, mientras que la oficina presidencial declinó comentar.

En septiembre, Brigitte Macron ganó una demanda en un tribunal francés contra dos mujeres, entre ellas una autodenominada médium, que contribuyeron a difundir rumores sobre su género.

Un tribunal de apelación anuló esa decisión en julio, y Brigitte Macron ha recurrido ante el más alto tribunal francés. (Reporte de Dominique Vidalon, Elizabeth Pineau, Lewis MacDonald y Noemie Olive; Editado en Español por Ricardo Figueroa)