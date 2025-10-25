Diez personas juzgadas por ciberacoso sexista a la esposa de Emmanuel Macron

Diez personas, entre ellas un profesor, un publicista, un informático o una médium, serán juzgadas el lunes y martes ante el tribunal correccional de París por acoso sexista en Internet contra Brigitte Macron, la esposa del presidente francés.

Este juicio se produce después de que, a finales de julio, la pareja presidencial iniciara acciones legales en Estados Unidos por difamación, en relación con una noticia falsa que se hizo viral sobre la supuesta transexualidad de Brigitte Macron.

Los acusados, de entre 41 y 60 años, son sospechosos de haber realizado numerosos comentarios maliciosos sobre Brigitte Macron en relación con su "género" y su "sexualidad", asimilando su diferencia de edad con su marido Emmanuel Macron -ella es 24 años mayor que él- a "pedofilia", según la fiscalía de París.

La investigación por ciberacoso se encomendó a la brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron el 27 de agosto de 2024, lo que dio lugar a varias oleadas de detenciones, en particular en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Preguntado por AFP, el abogado de Brigitte Macron, Jean Ennochi, no respondió ni quiso decir si la primera dama francesa estaría presente o ausente en la audiencia.

Entre los acusados se encuentra el publicista Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido y seguido en las redes sociales bajo el seudónimo de "Zoé Sagan". Su cuenta de X, suspendida desde entonces, ha sido objeto de varias denuncias y a menudo se presenta como vinculada a los círculos conspirativos.

Además de sus comentarios sobre Brigitte Macron, "Zoé Sagan" es conocido por haber difundido en redes sociales videos de carácter sexual de Benjamin Griveaux, un político muy cercano a Macron que en febrero de 2020 renunció a presentarse a la alcaldía de París por el partido presidencial a raíz del escándalo.

- "Eco de la actualidad" -

La "médium", "periodista" y "denunciante" de 51 años Delphine J., conocida bajo el seudónimo de Amandine Roy, también será juzgada. Contribuyó en gran medida a difundir el rumor de que Brigitte Macron, cuyo apellido de soltera era Trogneux, era en realidad una mujer transgénero cuyo nombre de nacimiento era Jean-Michel.

Delphine J. solo "se hizo eco de la actualidad", según su abogada Maud Marian, quien añadió que "no se dirigió ningún mensaje directamente a la señora Macron".

Condenada por difamación en primera instancia en septiembre de 2024 por la justicia francesa a pagar varios miles de euros en concepto de daños y perjuicios a Brigitte Macron y 5000 a su hermano Jean-Michel Trogneux, fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio.

Brigitte Macron y su hermano han recurrido esta decisión.

La diferencia de edad de 24 años entre Brigitte y Emmanuel Macron explica en parte la propagación de este rumor, que se ha extendido mucho más allá de las fronteras del país.

Nacida tras la elección de Emmanuel Macron en 2017, la información falsa y tránsfoba se ha vuelto viral especialmente en Estados Unidos, donde la pareja presidencial emprendió recientemente acciones legales contra la podcaster de extrema derecha Candace Owens, autora de una serie de videos titulada "Becoming Brigitte" ("Convertirse en Brigitte").

Varias de las personas que serán juzgadas en París por ciberacoso compartieron publicaciones de la influencer MAGA. En una portada modificada de la revista Time, en la que Brigitte Macron aparece como "hombre del año", se puede leer la palabra "Excelente".

En otra publicación, un acusado difunde la presencia de "2000 personas" dispuestas a ir "puerta por puerta en Amiens [la ciudad del norte de Francia de donde es originaria la pareja Macron] para aclarar el asunto de Brigitte", prometiendo la participación de blogueros estadounidenses.

Los acusados se enfrentan a una pena de hasta dos años de cárcel.

