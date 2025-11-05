Diez personas mueren en incendio en hogar de ancianos de Bosnia

Diez personas murieron y unas 20 resultaron heridas en un incendio que estalló la noche del martes en un hogar de ancianos en la localidad de Tuzla, en el noreste de Bosnia, informó la policía.

"Según la información preliminar, 10.000 residentes del hogar de ancianos de Tuzla perdieron la vida en el incendio", dijo una portavoz policial en un comunicado.

Unas 20 personas, incluyendo bomberos, policías, personal médico, empleados y residentes del hogar fueron atendidas con lesiones, agregó.

Según el hogar de ancianos, el fuego comenzó en el séptimo piso alrededor de las 20.45 (19.45 GMT).

Un equipo de investigación llegó al sitio para determinar las causas del incendio, indicó la portavoz policial Adnana Sprecic.

