Diez personas son condenadas por acoso en internet a la primera dama de francia

PARÍS, 5 ene (Reuters) -

Un tribunal de París el lunes a diez personas ⁠culpables de acoso ⁠cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por difundir falsas afirmaciones de ⁠que ‌es ​una mujer trans que nació varón, informaron medios franceses.

Brigitte ​y su marido, el presidente francés ‌Emmanuel Macron, se han enfrentado a ‌repetidas afirmaciones falsas ​en los últimos años, con algunos diciendo que ella nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre real de su hermano mayor.

La diferencia de edad de 24 años entre la pareja presidencial también ha sido ⁠objeto de críticas y barrabasadas que durante mucho tiempo ignoraron, ​pero que cada vez más han empezado a perseguir activamente en los tribunales.

La sentencia del lunes supone un espaldarazo para los Macron, que también han presentado en Estados Unidos una demanda por difamación ⁠contra Candace Owens, influencer de derechas y presentadora de pódcast, ​que también ha afirmado que Brigitte nació varón.

Los ocho hombres y las dos mujeres fueron declarados culpables de hacer ‍comentarios malintencionados sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, llegando a equiparar la diferencia de edad con su marido con la "pedofilia". Se les impusieron penas de ​hasta ocho meses de cárcel con suspensión de la pena, según informaron medios franceses.