Diez presos mueren de tuberculosis en cárcel de Ecuador

Diez presos murieron en un complejo penitenciario de Ecuador debido a la tuberculosis, informó el miércoles el organismo encargado de administrar las cárceles (SNAI).

Las muertes se produjeron entre el viernes pasado y el martes en la prisión Guayas Nº1, también conocida como Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil (suroeste) y donde se han producido cruentas masacres.

"Los fallecimientos registrados en el CPL Guayas N°1 corresponden a personas con afecciones crónicas asociadas a tuberculosis", señaló el SNAI en su canal de WhatsApp.

La tuberculosis es una enfermedad con una alta tasa de prevalecimiento en las prisiones, principalmente debido a su fácil contagio, al hacinamiento y la falta de servicios de salud.

En julio más de 400 reclusos de la Penitenciaría del Litoral diagnosticados con tuberculosis fueron reubicados a otro centro vecino para recibir tratamiento.

Dos meses antes del traslado, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció "la falta de servicio de energía eléctrica y agua potable en todas las celdas" de un pabellón destinado a los enfermos en la Penitenciaría del Litoral.

En ese entonces, el CDH reportó haber encontrado al menos cinco personas con "condiciones graves de salud en estado cadavérico, relacionadas principalmente con la tuberculosis".

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en escenario de violentos choques entre presos que dejan más de 500 fallecidos desde 2021.

La última matanza ocurrió hace una semana, cuando 31 presos murieron en la cárcel de Machala (suroeste).

