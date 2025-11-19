Diez reclusos mueren en cárcel de Ecuador por presunto brote de tuberculosis: agencia penitenciaria

QUITO, 19 nov (Reuters) - Al menos 10 reclusos fueron encontrados muertos en una cárcel en la costa de Ecuador afectados por un presunto brote de tuberculosis, dijo el miércoles la agencia penitenciaria SNAI.

El hecho se produjo en la cárcel conocida como Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, una de las más pobladas y peligrosas del país. Los casos se registraron entre el lunes y martes.

"Aparentemente el motivo de deceso es por tuberculosis, estamos esperando los resultados de medicina forense para tener un dictamen oficial", indicó la agencia en un chat de prensa. (Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)