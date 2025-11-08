Diez últimos vencedores del Masters ATP y palmarés
Los 10 últimos vencedores del Masters ATP, cuya edición 2025 arranca el domingo...
Los 10 últimos vencedores del Masters ATP, cuya edición 2025 arranca el domingo en Turín (Italia):
2024: Jannik Sinner (ITA)
2023: Novak Djokovic (SRB)
2022: Novak Djokovic (SRB)
2021: Alexander Zverev (GER)
2020: Daniil Medvedev (RUS)
2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)
2018: Alexander Zverev (GER)
2017: Grigor Dimitrov (BUL)
2016: Andy Murray (GBR)
2015: Novak Djokovic (SRB)
Los jugadores más laureados de la historia de la competición creada en 1970:
1. Novak Djokovic (SRB) 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)
2. Roger Federer (SUI) 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)
3. Pete Sampras (USA) 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)
. Ivan Lendl (CZE) 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)
5. Ilie Nastase (ROM) 4 (1971, 1972, 1973, 1975)
