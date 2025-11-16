LA NACION

Diez últimos vencedores del Masters ATP y palmarés

Los diez últimos vencedores del Masters ATP, tras la victoria el domingo del italiano Jannik Sinner contra el español Carlos Alcaraz en la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Diez últimos vencedores del Masters ATP y palmarés
Diez últimos vencedores del Masters ATP y palmarésJULIEN DE ROSA - AFP

Los diez últimos vencedores del Masters ATP, tras la victoria el domingo del italiano Jannik Sinner contra el español Carlos Alcaraz en la final 2025 disputada en Turín:

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Novak Djokovic (SRB)

2021: Alexander Zverev (GER)

2020: Daniil Medvedev (RUS)

2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2018: Alexander Zverev (GER)

2017: Grigor Dimitrov (BUL)

2016: Andy Murray (GBR)

Los jugadores más laureados de la historia de la competición creada en 1970:

1. Novak Djokovic (SRB) 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)

2. Roger Federer (SUI) 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

3. Pete Sampras (USA) 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

. Ivan Lendl (CZE) 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

5. Ilie Nastase (ROM) 4 (1971, 1972, 1973, 1975)

jr/dam/

LA NACION
Más leídas
  1. Viajó a Cancún por su cumpleaños, tuvo un ACV y terminó en terapia intensiva: buscan recaudar US$50.000 para pagar los gastos
    1

    Viajó a Cancún por su cumpleaños, tuvo un ACV y terminó en terapia intensiva: buscan recaudar US$50.000 para pagar los gastos

  2. La cara nueva de Gallardo: surgió del ascenso y tiene un promedio de gol que envidia todo el plantel
    2

    Joaquín Freitas, la sorpresa de Gallardo ante la falta de gol de los delanteros de River

  3. Las razones de los votantes que empujaron a Mamdani al poder y las zonas en las que arrasó
    3

    Nuevo mapa de Nueva York: la atípica coalición de votantes que llevaron al triunfo a Mamdani

  4. Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens
    4

    Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens

Cargando banners ...