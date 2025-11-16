Diez últimos vencedores del Masters ATP y palmarés
Los diez últimos vencedores del Masters ATP, tras la victoria el domingo del italiano Jannik Sinner contra el español Carlos Alcaraz en la...
Los diez últimos vencedores del Masters ATP, tras la victoria el domingo del italiano Jannik Sinner contra el español Carlos Alcaraz en la final 2025 disputada en Turín:
2025: Jannik Sinner (ITA)
2024: Jannik Sinner (ITA)
2023: Novak Djokovic (SRB)
2022: Novak Djokovic (SRB)
2021: Alexander Zverev (GER)
2020: Daniil Medvedev (RUS)
2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)
2018: Alexander Zverev (GER)
2017: Grigor Dimitrov (BUL)
2016: Andy Murray (GBR)
Los jugadores más laureados de la historia de la competición creada en 1970:
1. Novak Djokovic (SRB) 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)
2. Roger Federer (SUI) 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)
3. Pete Sampras (USA) 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)
. Ivan Lendl (CZE) 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)
5. Ilie Nastase (ROM) 4 (1971, 1972, 1973, 1975)
