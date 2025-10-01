Diferenciales de swaps de incumplimiento crediticio del Gobierno de EEUU suben

NUEVA YORK, 1 oct (Reuters) - Los diferenciales de los swaps de incumplimiento crediticio del Gobierno de Estados Unidos, indicadores de mercado del riesgo de cesación de pagos deuda soberana, aumentaron en medio de la preocupación del mercado por el cierre de la Administración estadounidense.

Los diferenciales a seis meses subían un punto, hasta 17 puntos básicos, el nivel más alto desde mediados de julio, mientras que los diferenciales a un año y cinco años se mantenían en 21 puntos básicos y 42 puntos básicos, respectivamente, sus máximos desde julio, según los datos de S&P Global Market Intelligence del miércoles.

El Gobierno de Estados Unidos cerró gran parte de sus operaciones el miércoles después de que un enfrentamiento partidista bloqueara un acuerdo de financiación, desencadenando un estancamiento potencialmente prolongado que amenaza miles de puestos de trabajo federales.

El actual cierre de la Administración no está vinculado a las preocupaciones sobre el techo de la deuda, que es cuando los diferenciales de los CDS del Gobierno de Estados Unidos suelen ampliarse debido al temor a que los políticos no puedan elevar o suspender un límite al endeudamiento federal antes de una cesación de pagos deuda soberana.

Aun así, los diferenciales de los CDS se han ampliado este año debido a la incertidumbre política general en Estados Unidos. (Reporte de Davide Barbuscia; Editado en Español por Manuel Farías)