Dificultades de China con tasa de natalidad reflejan esfuerzo milenario por gestionar "las masas"

BEIJING (AP) — Desde tiempos antiguos hasta hoy, una enorme población ha sido una forma fundamental para que China proyecte su fuerza. Pero la ansiedad por gestionar tantas bocas siempre ha estado presente. Mao Zedong afirmó en 1957: "China tiene una población de 600 millones de personas, y nunca debemos olvidar este hecho", poco antes de desencadenar una hambruna catastrófica.

Sin embargo, las masas de China están comenzando a ser menos enormes. Y eso es un problema.

Las cifras de la tasa de natalidad publicadas el lunes, las más bajas desde que los comunistas de Mao establecieron la República Popular en 1949, son el más reciente desarrollo en una lucha milenaria en China, donde el nacimiento de hijos y la renovación de la población joven han sido centrales en la conversación nacional desde los primeros días del país.

La población de China se sitúa hoy en 1.404 millones, 3 millones menos que el año anterior. Y el desafío del gobierno central sigue siendo, como siempre ha sido, gestionar una ciudadanía que potencia la fuerza del país, pero a la vez reclama enormes recursos.

Pero varios factores, política, cambio generacional y evolución general del estilo de vida, tienen a los funcionarios preocupados de que no habrá suficientes jóvenes chinos para construir el mañana que desean. Los números de esta semana ilustran lo complicado que sigue siendo el problema.

Las repercusiones de la política de un solo hijo

Es probable que los chinos urbanos de la década de 1980 apenas pudieran imaginar la situación actual: una sociedad donde el gobierno está impulsando a las familias a tener más, hasta tres, hijos.

La política de un solo hijo, oficialmente instituida en 1980, cuatro años después de la muerte de Mao, fue diseñada para frenar una población en crecimiento. Restringía a las parejas chinas a tener un solo descendiente y, eventualmente, en muchos casos, las castigaba si no cumplían. La razón: en ese momento, bajo la política de "reforma y apertura" de Deng Xiaoping, el capital y los recursos del país no podían seguir el ritmo de las demandas de la población.

La respuesta de Beijing fue ralentizar el crecimiento de la población. Con el tiempo, eso creó una cantidad desproporcionada de personas mayores. "La transición demográfica de China, caracterizada por el envejecimiento de la población antes de volverse rica, crea desafíos y oportunidades", señaló el periódico controlado por el estado, China Daily, dijo en 2024.

En los años posteriores a la implementación, la política de un solo hijo produjo consecuencias no deseadas:

—El deseo de tener hijos varones dio lugar a la ocultación, maltrato y, a veces, asesinato de niñas, especialmente en áreas rurales.

—Entre las familias más acomodadas en las ciudades, donde la política estaba principalmente dirigida, también dio lugar a millones de hogares en los que un hijo único se convirtió en el centro de atención, creando una generación de lo que algunos llaman "pequeños emperadores".

—Junto con el reciente relajamiento del sistema de "hukou", o registro de hogares, que limita dónde pueden vivir los chinos dentro de su país, muchos hijos únicos terminaron viviendo lejos de sus padres, promoviendo males sociales como la soledad y la alienación.

—El crecimiento de la población se ralentizó hasta casi detenerse, lo que llevó en los últimos años a cifras como las del lunes.

"La política de un solo hijo de China será recordada como una de las lecciones más costosas de la formulación errónea de políticas públicas", dijo la Institución Brookings en un informe de 2016 poco después de que se aboliera la política. También culpó a "un discurso social que ha culpado erróneamente al crecimiento de la población de prácticamente todos los problemas sociales y económicos del país".

Un cambio de rumbo

Uno de los preceptos más antiguos de China es que hay tres formas de faltar al respeto a tus padres y ancestros, y no tener descendencia es una de ellas. En ese sentido, limitar el crecimiento de la población iba en contra de las normas y tradiciones ancestrales.

A medida que la política de un solo hijo disminuía, el presidente chino Xi Jinping rejuveneció esa antigua noción. Comenzó a comparar públicamente la población con el poder chino una vez más, o, como él lo expresó, "una gran muralla de acero forjada por más de 1.400 millones de chinos".

No ayuda que India superara a China en población en 2023. El rival y vecino intermitente de China ha competido últimamente por ser el líder del Sur Global, un manto que China también persigue como una alternativa a lo que considera la "hegemonía" occidental. Ese es un factor que hace que la población de China sea tanto un problema interno como internacional.

Así que el país ha tomado algunas medidas para, a falta de un término mejor, reducir la fricción. Los condones están gravados. Los centros de cuidado infantil no lo están. Incluso los casamenteros, una piedra angular de la cultura tradicional china, ahora también realizan su trabajo sin impuestos.

De manera más sistémica, los planes para el próximo plan quinquenal de desarrollo de la nación, que comienza este año, incluyen el objetivo de "fomentar opiniones positivas sobre el matrimonio y la procreación", además de redoblar los incentivos para aumentar las tasas de natalidad y reducir los costos de tener y criar hijos. La agencia oficial de noticias Xinhua dijo el mes pasado que las iniciativas, tomadas en conjunto, representan "un plan para hacer que el parto sea esencialmente gratuito".

Al final, la pregunta es si la China de la tradición perdura, o si las realidades de décadas de políticas chinas y la vida global moderna continúan sobrescribiéndola. ¿Pueden coexistir ambas? Cuando se habla de 1.400 millones de personas, es difícil decirlo.

Mao podría ofrecer alguna orientación aquí. Cuando el Gran Timonel hizo ese comentario en 1957, surgió en una obra cuyo título resumía sucintamente el complejo problema que enfrenta China, tanto entonces como ahora. Su nombre: "Sobre el manejo correcto de las contradicciones entre el pueblo".

Ted Anthony escribe sobre China para The Associated Press desde 1994.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.