Difusión de resultados presidenciales en Honduras, paralizada por segundo día

La difusión del escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas hace una semana en Honduras seguía paralizada este domingo por segundo día consecutivo, informó una autoridad electoral y uno de los candidatos.

En el lento conteo de votos, el empresario derechista Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, de 72 años, del Partido Liberal (PL).

El miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, dijo que diferentes fallas generan la "falta de actualización de resultados".

"Al menos 5.000 actas" que fueron transmitidas desde los centros de votación el día de las elecciones están divulgadas en el sistema con resultados "en cero", declaró Ochoa, consejero del Partido izquierdista Libertad y Refundación (Libre) durante una rueda de prensa.

El CNE está integrado por representantes de los tres partidos mayoritarios de Honduras.

Al mantener detenido el escrutinio, el CNE "está siendo irresponsable con el país, manteniendo en zozobra a la población", según Nasralla.

"Los corruptos tienen detenido el proceso de conteo (de votos) en el Consejo Nacional Electoral", dijo Nasralla.

A una compañía colombiana, que fue contratada para la transmisión y divulgación de resultados, se le atribuye la demora en el conteo de votos y, según Nasralla, "debe rendir cuentas hoy".

Se mantiene "un universo aproximado de 7.766 actas pendientes de procesamiento" de los comicios para presidente, diputados y corporaciones municipales, apuntó el consejero.

En virtud de las irregularidades, según Ochoa, los comicios celebrados hace una semana "son las elecciones más manipulaas y menos creíbles" de la historia democrática de Honduras.

La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo el sábado un llamado para "agilizar" el proceso de escrutinio.

En el último cómputo con el 88,6% de las actas de votación escrutadas, Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador), tiene 40,19% frente a 39,49% de Nasralla, según el CNE.

