DIGI contrata a Rothschild para evaluar la posible salida a bolsa de su negocio español, según Expansión

MADRID, 12 sep (Reuters) - La empresa rumana de telecomunicaciones DIGI ha contratado al banco de inversiones Rothschild para evaluar una posible salida a bolsa de su negocio español en la Bolsa de Madrid, informó el viernes el diario Expansión, basándose en la información de fuentes del mercado no identificadas. El negocio español de DIGI podría estar valorado en unos 2500 millones de euros, según el diario. La expansión de DIGI en España se ha acelerado tras hacerse con los activos vendidos por los grandes operadores Orange y MásMóvil cuando se fusionaron el año pasado. Ahora cuenta con 9,6 millones de clientes en España, según su página web.

