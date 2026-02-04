Digi quiere captar hasta 600 millones de euros en salida a bolsa en España, según Expansión

4 feb (Reuters) - El operador rumano de telecomunicaciones Digi está ⁠avanzando en los preparativos ⁠para una posible oferta pública inicial de su filial española, con ⁠el objetivo ‌de ​captar hasta 600 millones de euros (710 millones ​de dólares) para financiar su crecimiento, según ‌informó el miércoles el ‌diario español Expansión.

* Digi ​España planea una oferta primaria y secundaria combinada que recaudará entre 500 y 600 millones de euros, según el artículo de Expansión

* Se espera que la oferta implique una participación minoritaria de entre ⁠el 25% y el 30%, dependiendo de la valoración

* ​El objetivo es alcanzar un valor empresarial de alrededor de 2.500 millones de euros, incluida la deuda

* El calendario provisional apunta a una cotización a finales de abril, sujeta a ⁠las condiciones del mercado

* Se espera que los ​ingresos financien el crecimiento en España, donde las fuertes inversiones en fibra y 5G están impulsando ‍un elevado consumo de efectivo

* Barclays, Santander y UBS actúan como coordinadores globales, con Rothschild como asesor financiero

* La empresa es el cuarto operador de ​telecomunicaciones más grande de España

(1 dólar = 0,8454 euros). (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de David Latona, edición ‍en español de Jorge Ollero Castela)