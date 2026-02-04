Digi quiere captar hasta 600 millones de euros en salida a bolsa en España, según Expansión
4 feb (Reuters) - El operador rumano de telecomunicaciones Digi está avanzando en los preparativos para una posible oferta pública inicial de su filial española, con el objetivo de captar hasta 600 millones de euros (710 millones de dólares) para financiar su crecimiento, según informó el miércoles el diario español Expansión.
* Digi España planea una oferta primaria y secundaria combinada que recaudará entre 500 y 600 millones de euros, según el artículo de Expansión
* Se espera que la oferta implique una participación minoritaria de entre el 25% y el 30%, dependiendo de la valoración
* El objetivo es alcanzar un valor empresarial de alrededor de 2.500 millones de euros, incluida la deuda
* El calendario provisional apunta a una cotización a finales de abril, sujeta a las condiciones del mercado
* Se espera que los ingresos financien el crecimiento en España, donde las fuertes inversiones en fibra y 5G están impulsando un elevado consumo de efectivo
* Barclays, Santander y UBS actúan como coordinadores globales, con Rothschild como asesor financiero
* La empresa es el cuarto operador de telecomunicaciones más grande de España
(1 dólar = 0,8454 euros). (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de David Latona, edición en español de Jorge Ollero Castela)