Digital Cooperation Organization lanza la revista "EconomiX" para mejorar el intercambio de conocimientos en el ecosistema digital

Digital Cooperation Organization (DCO), una organización multilateral mundial comprometida con hacer posible la prosperidad digital para todos, acelerando el crecimiento sostenible e inclusivo de la economía digital, anunció el lanzamiento de la revista EconomiX, una publicación que ofrece ideas de referentes internacionales de economía digital sobre cómo las naciones y las organizaciones pueden aprovechar las oportunidades de la economía digital para impulsar la transformación digital a nivel mundial. Mediante la fusión de los puntos de vista de las diferentes partes interesadas de los sectores público y privado, el mundo académico y las organizaciones internacionales de los Estados miembros de la DCO y otros países, EconomiX ofrece una visión holística de la economía digital desde diferentes perspectivas.

La primera edición de EconomiX abarca una amplia gama de temas, que incluyen noticias globales sobre la economía digital, actualizaciones de los Estados miembros de la DCO, artículos especiales sobre "Developing new AI business models" (El desarrollo de nuevos modelos de negocio de IA) y "Digital upskilling -future-proof jobs" (Mejora de capacidades digitales - empleos con garantía de futuro). El tema del primer número de la revista "Growth Unleashed - AI: Powering Economic Prosperity" (Crecimiento ilimitado - IA: el impulso de la prosperidad económica) se adentra en el mundo de la inteligencia artificial y su impacto transformador en las economías de todo el mundo.

Además de entrevistas exclusivas con S.E. el Dr. Bosun Tijani, Ministro de Comunicaciones, Innovación y Economía Digital de la República Federal de Nigeria, y S.E. Paula Ingabire, Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Innovación de la República de Ruanda, y la Sra. Deemah AlYahya, Secretaria General de la DCO, este número incluye artículos y entrevistas con un distinguido grupo de ministros, directores ejecutivos y expertos en tecnología y economía digital.

Manel Bondi, directora de Crecimiento de Mercados Digitales de la DCO, comentó: "EconomiX representa un catalizador del cambio y la capacitación en medio de la revolución digital. Llena un vacío importante al centrarse en la dimensión económica de la tecnología como pilar clave para impulsar y sostener un crecimiento económico inclusivo y significativo en todo el mundo. Demuestra cómo las comunidades, las empresas y los gobiernos pueden cooperar significativamente y allanar el camino hacia el logro de la prosperidad digital para todos. EconomiX es una plataforma que fomenta el intercambio de conocimientos, la innovación y la inspiración para nuestros lectores, y refleja nuestra dedicación a promover la cooperación para desarrollar la economía digital mundial".

EconomiX se esfuerza por guiar a sus lectores a través de la revolución digital, abordando aspectos críticos del avance económico digital como la formulación de políticas, la transformación de datos, las actualizaciones digitales, el empoderamiento de las mujeres y el liderazgo intelectual. Su objetivo es proporcionar ideas prácticas, análisis de expertos y estudios de casos para navegar por el cambio digital y también fomentar las formas de aprovechar la transformación digital para lograr prosperidad económica y social.

La revista es una herramienta vital para la transformación digital, destinada a potenciar el cambio fomentando el intercambio de conocimientos, mejorando la cooperación, elevando la prosperidad social y estimulando la innovación. Presenta tendencias e innovaciones mundiales, aboga por una transformación digital integradora y fomenta una comunidad de líderes que dan forma al futuro digital. También destaca las iniciativas de gran repercusión de la DCO y presenta casos de éxito de la red. Disponible en formato digital e impreso, es un recurso inestimable para quienes se comprometen a tener un impacto significativo en el ámbito digital. https://www.dco.org/economix

