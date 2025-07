Dignatarios hablan sobre el apoyo a Ucrania después de que Trump dijera que Europa pagará las armas

Reino Unido y Alemania presidían una reunión el lunes para comentar los planes del presidente Donald Trump para que los aliados de la OTAN proporcionen armas a Ucrania, una semana después de que el presidente de Estados Unidos dijera que las entregas llegarían a Ucrania en cuestión de días.

La reunión virtual será liderada por el secretario de Defensa británico, John Healey, y su homólogo alemán, Boris Pistorius. Healey afirmó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el líder de la OTAN, Mark Rutte, así como el comandante supremo aliado de Europa de la OTAN, el general Alexus Grynkewich, asistirían a la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

Las conversaciones se producían después de que Rusia atacara a Ucrania con unos 300 drones el sábado, según informaron funcionarios ucranianos. Moscú continúa redoblando sus ataques de largo alcance sobre las ciudades ucranianas, y los analistas dicen que es probable que los bombardeos se intensifiquen.

En un cambio de tono hacia Rusia, el presidente de Estados Unidos dio a Moscú la semana pasada un plazo de 50 días para acordar un alto el fuego o enfrentar sanciones más severas.

El plan de armamento de Trump, anunciado hace una semana, implica que las naciones europeas envíen armas estadounidenses a Ucrania a través de la OTAN, ya sea de los arsenales existentes o comprando y donando nuevas. El presidente de Estados Unidos indicó que las discusiones se centraron en parte en los avanzados sistemas de defensa antiaérea Patriot y dijo hace una semana que las entregas comenzarían "en cuestión de días".

Pero la semana pasada varios altos funcionarios sugirieron que aún no se habían realizado transferencias.

Grynkewich, de la OTAN, dijo a The Associated Press el jueves que "se están realizando preparativos" para las transferencias de armas a Ucrania, mientras que el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo que no podía dar un marco de tiempo.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el jueves que Alemania financiará dos nuevos sistemas Patriot para Ucrania y planteó la posibilidad de suministrar sistemas que ya posee y que sean reemplazados por Estados Unidos.

Pero la entrega podría llevar tiempo, sugirió Merz, porque "tienen que ser transportados, tienen que ser instalados; eso no es cuestión de horas, es cuestión de días, quizás semanas".

Otros sistemas Patriot podrían llegar gracias a Suiza, cuyo ministerio de defensa dijo el jueves que fue informado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que "repriorizará la entrega" de cinco sistemas previamente encargados para apoyar a Ucrania.

Mientras Ucrania espera los Patriots, un alto funcionario de la OTAN dijo que la alianza todavía está coordinando la entrega de otra ayuda militar, como municiones y rondas de artillería, que incluye ayuda de Estados Unidos que fue brevemente pausada.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el sábado que sus funcionarios han propuesto una nueva ronda de conversaciones de paz esta semana. Los medios estatales rusos informaron el domingo que aún no se ha fijado una fecha para las negociaciones, pero dijeron que Estambul probablemente seguirá siendo la ciudad anfitriona. El portavoz del Kremlin dijo el domingo que Rusia está abierta a la paz con Ucrania, pero lograr sus objetivos sigue siendo una prioridad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.