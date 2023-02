Dimite el alcalde de Toronto tras admitir que mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada

El alcalde de la ciudad canadiense de Toronto, John Tory, ha presentado su dimisi贸n este pasado viernes por la noche tras admitir que mantuvo una relaci贸n extramatrimonial durante el apogeo de la pandemia con la que por entonces era una empleada.

"Por aquel entonces mantuve una relaci贸n con una empleada de mi oficina que no se ajustaba a los est谩ndares que me he impuesto como alcalde y hombre de familia", ha indicado el alcalde en rueda de prensa recogida por la cadena CBC.

La relaci贸n termin贸 a principios de a帽o "por mutuo consentimiento", ha a帽adido el alcalde, antes de reiterar que cometi贸 "un grave error" por su parte.

"Lo siento mucho y me disculpo sin reservas ante el pueblo de Toronto y todos aquellos a los que he hecho da帽o con mis actos, entre ellos mis colegas y los servidores p煤blicos a quienes tanto respeto", ha manifestado Tory, "pero sobre todo, quiero pedir perd贸n a mi esposa, Barb, y a toda mi familia, a quienes he decepcionado m谩s que a nadie".

Europa Press