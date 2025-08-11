Dimite el CEO de GitHub, y la matriz, Microsoft, reparte sus funciones entre varios ejecutivos
Dimite el CEO de GitHub, y la matriz, Microsoft, reparte sus funciones entre varios ejecutivos
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -
El consejero delegado de la desarrolladora de software GitHub, Thomas Dohmke, dimitirá de su cargo sin que la propietaria de la compañía, Microsoft, haya decidido reemplazarle de manera directa, según ha adelantado 'Axios' citando fuentes internas.
Tras este cambio en la dirección, la estructura administrativa de GitHub se reorganizará y su equipo directivo pasará a depender de varios ejecutivos de Microsoft en lugar de tener un CEO único y centralizado.
El nuevo acuerdo esbozado por el director de Microsoft CoreAI, Jay Parikh, contempla que las funciones de ingresos, ingeniería y soporte de GitHub sean supervisadas por Julia Liuson, que dirige la división de desarrolladores de Microsoft.
Por su parte, el jefe de marca y productos de GitHub, Mario Rodríguez, estará subordinado a la vicepresidenta de la plataforma de IA de Microsoft, Asha Sharma.
Otras noticias de Microsoft
- 1
La actriz que se resistió a Hollywood y logró un récord en los premios Oscar que aún nadie le pudo quitar
- 2
La Anmat prohibió la comercialización de un suplemento dietario por considerarlo ilegal
- 3
Roger Federer vuelve a jugar al tenis: el anuncio que realizó el Masters 1000 de Shanghai
- 4
Senado | La oposición dialoguista busca ponerle un freno a la ofensiva por el Hospital Garrahan y las universidades