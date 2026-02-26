Dimite el director ejecutivo del Foro Económico Mundial tras investigarse sus vínculos con Epstein

ZÚRICH, 26 feb (Reuters) -

El presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, anunció ‌el jueves ‌su ⁠dimisión, pocas semanas después de que el foro iniciara una investigación independiente sobre su relación con el delincuente ​sexual Jeffrey Epstein.

Brende, ⁠que ⁠asumió la presidencia del Foro Económico Mundial en 2017, anunció ​su decisión en un comunicado tras las revelaciones del Departamento ‌de Justicia de Estados Unidos, que revelaron ​que el noruego había ​mantenido tres cenas de negocios con Epstein y que también se había comunicado con el financiero caído en desgracia por correo electrónico y mensajes de texto.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir como presidente ​y director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Mi etapa aquí, que ha durado ocho ⁠años y medio, ha sido profundamente gratificante", afirmó.

"Estoy agradecido por la increíble colaboración ‌con mis colegas, socios y constituyentes, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", añadió Brende, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega. Brende no hizo ninguna mención a Epstein.

En otro comunicado, Andre Hoffmann ‌y Larry Fink, copresidentes del foro con sede en Ginebra que organiza ⁠la cumbre anual de Davos, afirmaron que había concluido ‌la investigación independiente llevada a cabo por un abogado externo ⁠sobre los vínculos de Brende con ⁠Epstein.

Las conclusiones indicaban que no había motivos de preocupación adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente, añadieron.

Los copresidentes dijeron que Alois Zwinggi, miembro del organismo, ejercerá como presidente y ‌director ejecutivo interino, y que la ​junta directiva del foro supervisará la transición del liderazgo, incluido un plan para impulsar un proceso de selección de un sucesor permanente. (Información de Dave Graham, edición ‌de Thomas Seythal, edición en español de Jorge Ollero Castela)