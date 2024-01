El ministro de Defensa de la región independentista somalí de Somalilandia, Abdiqani Mohamud Aateeye, ha presentado este domingo su renuncia al presidente, Muse Bihi Abdi, tras el memorando de entendimiento alcanzado con Etiopía y que da acceso a Adís Abeba a aguas del mar Rojo a cambio del reconocimiento de la autoproclamada independencia de este territorio.

"Etiopía no solo quiere el mar y el puerto, sino que se está apoderando de nuestra tierra. Muse no consultó (el acuerdo) con sus ministros, nos enteramos de la firma en los medios. Nuestro pueblo no aceptará que le arrebaten su tierra fácilmente", ha declarado el ministro.

Aateeye ha hecho hincapié en una entrevista recogida por la agencia de noticias SONNA en la determinación del pueblo de Somalilandia de resistirse a la supuesta apropiación del territorio y ha advertido a Etiopía de que su costa no está en juego.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, firmó el viernes que el memorando de entendimiento entre Etiopía y Somalilandia "es nulo" y acusó a las autoridades del país vecino de intentar anexionar parte del país presentándolo como un acuerdo de préstamo, ya que el texto recoge también beneficios de explotación de Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope.

Por su parte, el Gobierno de Etiopía aseguró el miércoles que el memorando de entendimiento "no afectará a ninguna parte o país" y destacó que el documento "da a Etiopía la oportunidad de obtener una base naval permanente y segura y un servicio marítimo en el golfo de Adén a través de un acuerdo de alquiler".

Etiopía perdió el acceso directo al mar en 1993, cuando Eritrea obtuvo su independencia después de tres décadas de conflicto. Su principal ruta comercial ahora discurre a lo largo de carreteras y un ferrocarril que une la capital, Adis Abeba, con un puerto en Yibuti, uno de los cinco vecinos costeros que incluyen Somalia, Eritrea, Sudán y Kenia.