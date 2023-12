El Ejército toma el control de la seguridad del Palacio Presidencial y el Parlamento tras 16 años de presencia de la misión de la UA

MADRID, 18 Dic. 2023 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Somalia, Abshir Omar Yama, ha presentado este lunes su dimisión para presentarse a las elecciones presidenciales en la región semiautónoma de Puntlandia (norte), previstas para el 8 de enero de 2024, con el objetivo de poder participar en la campaña electoral.

"He elegido dimitir de mi puesto como ministro de Exteriores de Somalia con la creencia de que he servido a mi nación con integridad y honestidad, cumpliendo la significativa responsabilidad que se me confió por los líderes de la nación", ha señalado a través de una misiva enviada al primer ministro, Hamza Abdi Barre.

Así, ha recalcado que ha tomado la decisión "de forma voluntaria" para "tener más tiempo para la campaña presidencial en el estado de Puntlandia", sin que el primer ministro y el presidente, Hasán Sheij Mohamud, se hayan pronunciado por ahora sobre la decisión de Omar Yama, según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

Puntlandia es una región autoproclamada como autónoma en 1998 que ha atravesado durante los últimos meses un periodo de inestabilidad a causa de los combates con la región semiautónoma de Somalilandia en torno a la disputa por Las Anod y otras áreas, que se han saldado con cientos de muertos durante los últimos meses.

El anuncio de Omar Yama llega un día después de que Somalia completara un importante hito en materia de seguridad, después de que el Ejército tomara el control de la seguridad del Palacio Presidencial y el Parlamento en la capital, Mogadiscio, tras 16 años de presencia por parte de las tropas de la misión de la Unión Africana (UA).

La Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) está en proceso de reducción de sus tropas en el país africano de cara al fin de su misión --si no hay nuevas prórrogas-- en junio de 2024. La misión reemplazó en 2020 a la Misión de la UA en Somalia (AMISOM) después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara de forma unánime una reconfiguración de la misión.

Somalia ha incrementado en los últimos meses las ofensivas contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales como parte de una serie de decisiones adoptadas por el presidente, quien prometió al asumir el cargo poner la lucha antiterrorista en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país africano.