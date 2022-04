Dimite el ministro de Exteriores paraguayo para presentar su candidatura a las presidenciales

El ministro de Exteriores de Paraguay, Euclides Acevedo, ha presentado su dimisión este viernes para lanzar su candidatura presidencial de cara a las elecciones generales de 2023.

"Me marcho temporalmente de la funci√≥n p√ļblica, con pena por dejar a mis amigos pero con la gloria por el deber cumplido, para optar por nuevos senderos que me lleven a un nuevo magisterio que me permita construir con todos una nueva rep√ļblica", ha hecho saber Acevedo en su cuenta de Twitter.

En el acto de despedida celebrado en la sede del Ministerio en la sede de la canciller√≠a, a√Īadi√≥ que no se marcha por deseo "sino simplemente porque los plazos de la pol√≠tica son implacables".

También ha agradecido al presidente, Mario Abdo Benítez, la confianza depositada en su persona al ponerlo al frente de "dos instituciones sensibles". Anteriormente estuvo en el Ministerio del Interior, en una época complicada por la pandemia.

Antes de presentar su dimisión, Acevedo se negó a elucubrar sobre su sucesor en el cargo. "Es una verdadera quiniela", ha declarado al respecto.

Fuentes de Exteriores especulan con la posibilidad de la futura designaci√≥n de Julio C√©sar Arriola, actual embajador ante la ONU, seg√ļn el portal paraguayo Ultima Hora.