Dimite el ministro de Finanzas de Andorra tras admitir que no pagó el impuesto de sociedades

9 ene. 2023

Eric Jover lo atribuye a "un error de interpretación y de gestión"

Andorra la vella (andorra) 9 (europa press)

El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Eric Jover, ha presentado su dimisión irrevocable después que este mismo lunes se hiciera público que no había presentado la declaración del impuesto de sociedades (IS) - de su empresa desde 2019.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el hasta ahora secretario de Estado de Transición Digital y Proyectos Estratégicos, César Marquina, asumirá el miércoles las funciones de Jover como responsable de la cartera de Finanzas y también como portavoz del ejecutivo.

Jover, aun siendo ministro, es también el administrador único de Representacions Jover SLU, la empresa familiar de la cual asumió la gestión después de la muerte de su padre.

Primera comparecencia

En una comparecencia ante los medios este lunes por la mañana ha admitido la dificultad de "compaginar" su trabajo como ministro con la gestión de la empresa y ha asegurado que su gestión empresarial no ha seguido los cánones para hacer crecer la empresa o para que obtuviera beneficios.

Así, ha explicado que ni en 2021 ni en 2022 se emitieron facturas a clientes y que solo se pagó a los proveedores, por lo que la empresa tenía pérdidas, por lo que hizo aportaciones económicas de su patrimonio personal.

La situación le llevó a "un error de interpretación" de la ley ya que consideraba que, como la empresa no facturaba y no tenía beneficios, "no había problema fiscal".

Pero la Agencia Tributaria le contactó hace un año por estos impagos y le abrió un expediente, que ha terminado con una propuesta de liquidación provisional de unos 20.000 euros en total.

Segunda comparecencia, con espot

Después de la comparecencia de la mañana, este lunes por la tarde Jover ha vuelto a comparecer, esta vez acompañado del jefe de Gobierno, Xavier Espot, para anunciar que había presentado la dimisión irrevocable y que Espot la había aceptado.

Según ha dicho, ha tomado la decisión para que no se ponga en entredicho el proyecto político que representa y el trabajo que lleva a cabo el Govern.

Xavier espot

Espot ha agradecido la actuación "absolutamente ejemplar" del ministro a la hora de tomar una decisión que "demuestra que está a la altura de las circunstancias" frente al error cometido por el incumplimiento de las obligaciones tributarias de su empresa.

El jefe de Gobierno también ha elogiado el trabajo de Jover como responsable de Finanzas, así como cuando ejerció de ministro de Educación durante la anterior legislatura.

Balance de jover

Jover ha hecho balance de su trabajo al frente del Ministerio de Finanzas, centrado en los últimos años en la gestión de la pandemia de Covid-19 y su impacto en la economía del Estado.

Precisamente, ha destacado la diversificación de la deuda realizada esta legislatura, con emisiones internacionales por primera vez en Andorra y la adhesión al Fondo Monetario Internacional.

Europa Press