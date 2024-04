Dimite el ministro del Interior de Perú en medio de la polémica por el 'caso Rolex'

El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres Falcón, ha anunciado su renuncia al cargo dos días antes de la votación de la moción de confianza prevista para el nuevo gobierno que lidera Gustavo Adrianzén y en medio de la polémica por la investigación abierta por enriquecimiento ilícito contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, por el 'caso Rolex'.

Torres ha alegado que la decisión tiene que ver con "temas de salud" a pesar de las críticas de Boluarte y los partidos afines a los registros policiales y de la Fiscalía del viernes y el sábado al domicilio particular y al Palacio de Gobierno relacionados con la investigación del 'caso Rolex'.

"Me voy porque yo he pedido porque tengo un problema familia de salud, es un problema de mi familia", ha declarado Torres a la prensa desde el exterior del Palacio de Gobierno, según recoge el diario 'La República' en su edición digital. "Me voy en paz y con las manos limpias porque he trabajado por mi país. Presionaron (para su salida), quizá mi cara no les gustaba", ha añadido.

La oposición, principalmente el antiguo partido de Boluarte, la formación de izquierda Perú Libre, ha presentado una moción de censura (vacancia) contra Boluarte por incapacidad moral a raíz de la investigación penal abierta.

"Yo he coordinado con la señora (presidenta) y he pedido (mi salida), ella accedió porque es una persona muy cortés. Espero que la ayuden a gobernar, ella está haciendo las cosas bien. Si ella sale (del cargo), el Perú se hunde, el dólar sube de precio", ha advertido.

Torres ha apuntado además que Boluarte maneja ya una lista de "diez profesionales" que podrían sustituirle en el cargo con vistas a la votación en el Congreso, prevista para el miércoles.

Congresistas independientes han apuntado a que la salida de Torres podría no ser la única antes de la votación en el Legislativo, ya que el propio presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, les ha adelantado que habría cambios durante el lunes y el martes.

"Nos han confirmado que se están evaluando varios cambios de ministros que serían entre hoy y mañana (martes). El ministro del Interior es uno de los que está siendo evaluado y podría ser uno de los cambios", ha explicado la congresista María del Carmen Alva tras una reunión mantenida este lunes.

También lo ha confirmado Ilich López: "Como información general, nos dijeron que estaban evaluando todas las carteras para ver qué cambios podían realizarse. El Ejecutivo, de acuerdo a sus facultades, deberá hacer los cambios que consideren pertinente. Yo personalmente he cuestionado a la ministra Hania Pérez de Cuéllar", de Vivienda, ha apuntado.

'caso rolex'

Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones, según destapó el programa periodístico digital peruano La Encerrona.

En un primer momento Boluarte evitó comparecer ante la Fiscalía y afirmó en público que uno de los relojes mencionados era "de antaño", producto de su "esfuerzo". Sin embargo, entre el viernes y el sábado agetnes de la Policía y la Fiscalía registraron el Palacio de Gobierno y la residencia personal de Boluarte en el marco de esta investigación.

Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre --izquierda-- ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte.

El escándalo se ha desatado en un momento clave, a pocos días de la moción de confianza a la que debe someterse el nuevo gobierno de Boluarte, que lidera Gustavo Adrianzén, prevista para el 3 de abril.