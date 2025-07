Dimite el primer ministro de Lituania por varios escándalos de corrupción

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - Primer ministro de Lituania, Gintautas Paluckas, ha presentado este jueves su dimisión a medida que es investigado por varios escándalos de corrupción relacionados con sus vínculos empresariales. "Hace aproximadamente una hora he informado al presidente de que he decidido presentar mi renuncia al cargo de primer ministro", ha indicado en un comunicado en el que ha anunciado que también deja su puesto como parte del Partido Socialdemócrata. En este sentido, ha pedido esperar al "resultado de las investigaciones". "Sigo defendiendo mi honor y mi dignidad. Hay que esperar a las conclusiones, que estoy seguro de que permitirán discernir los hechos de todo lo demás", ha indicado el mandatario, que accedió al cargo tras las elecciones del pasado mes de noviembre. Su dimisión, no obstante, llega tan solo horas después de que saliera a la luz que el Servicio de Investigación de Delitos Financieros había realizado una serie de registros en las dependencias de Dankora, una empresa propiedad de la mujer de su hermano. Paluckas ya fue condenado en el pasado por abuso de poder cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Vilna, la capital del país, por lo que tuvo que pagar una multa.