Dimite el primer ministro de Nepal tras la muerte de 19 personas en las protestas contra el Gobierno

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, ha presentado este martes su dimisión en plena ola de protestas contra el Gobierno por la prohibición del acceso a las principales redes sociales y el aumento de la corrupción, unas manifestaciones que se han saldado con casi una veintena de muertos.

El mandatario, que en un inicio se había negado a abandonar el cargo a pesar de las demandas de los manifestantes, ha cedido finalmente y ha presentado su renuncia en un intento por frenar los disturbios, que afectan principalmente a Katamandú, donde las protestas continúan a pesar de que las autoridades han decidido revertir la restricción a estas plataformas, según informaciones del diario 'The Himalayan'.

Poco antes, el ministro de Agricultura de Nepal, Ramnath Adhikari, ha presentado también su dimisión, que se suma a la del jefe de la cartera del Interior, Rasmesh Lekhak, que renunció el lunes al puesto.

Adhikari ha citado como principal motivo de su dimisión la "respuesta autoritaria" dada por el Gobierno a las protestas, en las que las fuerzas de seguridad han hecho uso de fuego real contra la población civil.

"En vez de reconocer el derecho de la población a cuestionar la democracia y manifestarse, el Estado ha respondido con represión, asesinatos y el uso de la fuerza, lo que lleva al país a un modelo autoritario, en vez de a uno democrático", ha aseverado.