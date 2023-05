Dimite el primer ministro eslovaco, Eduard Heger

El primer ministro interino de Eslovaquia, Eduard Heger, ha anunciado este ddomingo su dimisión tras comunicarle su decisión el sábado por la tarde a la presidenta, Zuzana Caputová.

"Tras la salida el viernes de un segundo ministro en cuestión de días he decidido no esperar más y ayer presenté a la presidenta otras alternativas que considero menos arriesgadas y más estables que el nombramiento de un gobierno oficial", ha explicado Heger.

La propia Caputov√° ha convocado a Heger al Palacio Presidencial este mismo domingo a las 15.00 horas, seg√ļn informa la prensa eslovaca, que recuerda que los ministros Samuel Vlcan y Rastislav K√°cer han abandonado recientemente el Ejecutivo.

Ante la realidad pol√≠tica y pensando en el bien de la ciudadan√≠a, Heger ha decidido que "una Eslovaquia traumatizada por los conflictos no se merece que la crisis pol√≠tica contin√ļe ni un solo d√≠a m√°s".

"Por consiguiente, he decidido pedir ser relevado de mi cargo y dejar espacio para que la presidenta intente llevar a Eslovaquia a unas elecciones de forma estable y calmada", ha agregado.

Heger ha asegurado que hará todo lo posible para que el traspaso de poderes sea lo más tranquilo posible. "Tras reunirme esta tarde con la presidenta nos coordinaremos para los siguientes pasos para el traspaso del gobierno y para comunicarlo lo antes posible a la población para que no haya confusiones", ha destacado.

Heger ha rechazado además que esté "encubriendo" el escándalo que ha provocado la dimisión del ministro Vlcan por subsidios millonarios y ha asegurado que la decisión de dimitir se tomó hace dos semanas.

El presidente del Parlamento, Boris Kollár, del partido Somos Familia, ha declarado en la cadena RTVS que era previsible la dimisión. "Este caos no empezó ayer, sino en diciembre, cuando el Parlamento declaró su no confianza en este Gobierno. En esta situación las opciones de la presidencia están claras", ha explicado, al tiempo que ha abogado por la formación de un Gobierno "oficial" con el apoyo de partidos políticos.

El persidente del partido Direcci√≥n-Democracia Social Eslovaca (Smer-SD), Robert Fico, ha coincidido en esta opci√≥n y ha recordado que el pa√≠s no es una rep√ļblica presidencialista. "No es posible que la presidenta nombre un gobierno sin consultar al Parlamento y controlar as√≠ el Ejecutivo durante cinco meses, hasta las elecciones anticipadas", ha argumentado el ex primer ministro.

El partido con más apoyo parlamentario, el conservador Partido de la Gente Corriente y las Personalidades Independientes (OL'aNO), advertía el sábado de que si se forma un Gobierno la presidenta deberá contar con su formación política. "Si quiere tener nuestro apoyo, tener un enfoque responsable, primero debe negociar con nuestro movimiento. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo", dijo el líder de OL'aNO, Igor Matovic.

Los 150 asientos del Parlamento eslovaco est√°n muy repartidos entre hasta doce partidos pol√≠ticos tras las elecciones de febrero de 2020 y el que tiene m√°s representaci√≥n es OL'aNO, con apenas 37 esca√Īos, por lo que ser√°n necesarios amplios consensos para lograr mayor√≠as. Las pr√≥ximas elecciones est√°n previstas para el 30 de septiembre de 2023.

