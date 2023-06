Dimite el secretario de Estado para Medio Ambiente de Reino Unido tras criticar la investigación contra Johnson

El secretario de Estado para Medio Ambiente de Reino Unido, Zac Goldsmith, ha presentado este viernes su dimisión tras criticar la investigación del Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes contra el ex primer ministro Boris Johnson.

Goldsmith, que ha alegado que su renuncia se debe a la "apatía" del Gobierno en cuestiones medioambientales, ha sido reprendido esta semana por el primer ministro, Rishi Sunak, precisamente por sus comentarios en torno al caso de Johnson.

En una misiva dirigida al 'premier' británico, ha acusado a Sunak de "no mostrar interés alguno" en cuestiones climáticas, según informaciones de la cadena de televisión BBC.

Aunque no ha hecho alusión al Comité de Privilegios, ha dicho sentirse "horrorizado" por el "abandono" del Gobierno en su compromiso con el Medio Ambiente y ha lamentado la "salida del país del liderazgo en esta materia" a nivel mundial. "El problema no es que el Gobierno sea hostil con el medio ambiente, es que nuestro primer ministro simplemente no tiene interés", ha aseverado.

Sin embargo, Sunak ha criticado su postura y ha señalado que ha decidido dimitir después de haberle pedido que "pidiera perdón" por llevar a cabo un "ataque inaceptable contra el Comité". Así, ha recalcado que su postura en relación con esta comisión "es incompatible" con su cargo como secretario de Estado.

"Se te pidió disculparte, pero has decidido otra cosa", ha dicho el mandatario británico que ha resaltado aún así el trabajo de Goldsmith, que se ha sumado a otras voces conservadoras a la hora de criticar al Comité de Privilegios en relación con la investigación sobre las fiestas realizadas en Downing Street durante la pandemia cuando Johnson era primer ministro.

Europa Press