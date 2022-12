Dimite el titular de Infraestructuras de Portugal tras una polémica relacionada con el Ministerio

El ministro de Infraestructuras de Portugal, Pedro Nuno Santos, ha presentado su dimisión este miércoles al primer ministro, Antonio Costa, tras verse salpicado por una polémica relacionada con la aerolínea lusa TAP.

"Ante la percepción pública y el sentimiento colectivo generado en torno a este caso, el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos, pretende, en este contexto, asumir la responsabilidad política y presentó su renuncia al Presidente del Gobierno", ha anunciado el titular de la cartera en un comunicado recogido por el diario portugués 'Publico'.

Tras la renuncia, Costa ha indicado que ha aceptado la dimisión de Nuno Santos y ha agradecido la labor del ministro durante los años de Gobierno.

"Quiero expresar públicamente mi agradecimiento por la dedicación y compromiso con el que ha ejercido funciones de gobierno durante estos siete años, tanto en las áreas de su responsabilidad directa como en la definición de la orientación política general del Gobierno", reza un comunicado del 'premier'.

"Destaco su decisiva contribución a la creación de condiciones para la estabilidad política como Secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y la energía con la que asumió sus funciones actuales, concretamente en las políticas ferroviaria y de vivienda", continúa la misiva.

Asimismo, Costa ha querido trasladar su agradecimiento, "desde un punto de vista personal", al hasta ahora ministro, por "el compañerismo de estos años de trabajo conjunto".

Esta dimisión sigue a la polémica en torno a la ahora exsecretaria de Estado del Hacienda, Alexandra Reis, medida que ha sido celebrada por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, porque "una vez presentadas las aclaraciones, se evidenció que solo había una solución, que era la que se siguió".

Reis habría recibido presuntamente 500.000 euros de una indemnización por un despido anticipado --en febrero-- de su cargo como directora ejecutiva de la compañía aérea, ya que debía cumplir con sus funciones durante dos años. Después, fue nombrada por el Gobierno para presidir la Navegación Aérea de Portugal (NAV) y este mes asumió el cargo como secretaria de Estado de Hacienda.

"Nunca he aceptado, y devolvería de inmediato si ya me lo hubieran pagado, cualquier cantidad en relación a la cual no estuviera convencida de estar anclada en el estricto cumplimiento de la ley", explicó Alexandra Reis, en una declaración escrita enviada a la agencia Lusa, tras las críticas recibidas.

Europa Press