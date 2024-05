Dimite el vice primer ministro de Malta tras ser imputado por fraude

MADRID, 10 May. 2024 (Europa Press) -

El vice primer ministro de Malta, Chris Fearne, ha presentado este viernes su dimisión y ha retirado su candidatura a comisario europeo tras ser imputado por presunto fraude en el marco de una investigación que comenzó hace ya cuatro años y que está relacionada con un acuerdo de privatización de tres hospitales estatales.

"Dimito no porque tenga dudas sobre mi inocencia, sino porque es lo correcto", ha aseverado Fearne en un carta dirigida al primer ministro maltés, Robert Abela, y que ha sido publicada este mismo viernes.

Fearne era el ministro de Sanidad que más tiempo llevaba en el cargo --desde 2016-- hasta que a principios de este año se le asignó la cartera de Asuntos Europeos con la vista puesta en su futuro traslado a Bruselas como posible comisario, según informaciones del diario 'Times of Malta'.

Los cargos impuestos en su contra se basan en la concesión de un contrato de 30 años y 4.300 millones de euros para gestionar tres hospitales a una empresa sin experiencia en el sector médico. La Justicia maltesa considera que este acuerdo fue "fraudulento" y lo anuló en 2023.

"Espero que el caso penal se resuelva rápidamente para poder limpiar mi nombre y estar en condiciones de servir una vez más, si el país así lo desea", ha aseverado, si bien Abela le ha pedido "reconsiderar su decisión" dado que tiene "plena fe en su integridad."

Aparte de Fearne, los fiscales también han presentado cargos contra más de una veintena de personas por su presunto papel en el marco del mismo caso. Entre los acusados figuran el gobernador del Banco Central de Malta, un ex ministro y ex altos cargos del Gobierno, así como el ex primer ministro Joseph Muscat --este último también acusado de blanqueo de capitales y sobornos--.

