Dimite gobernadora de una región rusa rica en petróleo, criticada por comentarios sobre la guerra

MOSCÚ, 30 mayo (Reuters) - Natalia Komarova, gobernadora de la región petrolera de Janti-Mansi, en Siberia, criticada el año pasado por sus comentarios sobre la guerra en Ucrania, anunció el jueves su dimisión del cargo.

En un video publicado en su canal de Telegram, Komarova, que supervisaba una región también conocida como Yugra, que representa más del 40% de la producción total de petróleo de Rusia, dijo que se trasladará a otro trabajo no revelado pese a que su mandato no expira hasta el próximo año.

Horas después, el Kremlin difundió un video en el que el presidente Vladimir Putin se reunía con Ruslan Kukharuk, alcalde de la ciudad de Tyumen, ofreciéndole el puesto de Komarova.

"Le deseo éxito y buena suerte en su nuevo trabajo", dijo Putin a Kukharuk.

Preguntado por el cambio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que Putin había elogiado la labor de Komarova como gobernadora.

"Yugra se desarrolla y se ha desarrollado todos estos años de forma muy dinámica", dijo, declinando hacer comentarios sobre el futuro de Komarova.

Komarova, que no explicó los motivos de su dimisión, fue censurada el año pasado por un activista antibelicista que pidió que fuera procesada por desacreditar al ejército ruso. Esas críticas se produjeron después de que ella pareciera sugerir que Moscú no necesitaba o no estaba preparada para lo que denomina como su operación militar especial en Ucrania.

En su video de dimisión, agradeció a Putin su confianza y habló de los esfuerzos realizados por las fuerzas rusas en el frente. Komarova, de 68 años, era la única gobernadora en activo y llevaba al frente de la administración regional desde 2010.

(Reporte de Vladimir Soldatkin; editado en español por Carlos Serrano)

