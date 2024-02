La gobernadora del Banco Central de Turquía, Hafize Gaye Erkan, la primera mujer en ocupar el cargo en toda la historia del país, ha anunciado su dimisión tras menos de un año al frente de la institución tras denunciar una "campaña" mediática en su contra a raíz de un escándalo familiar.

"Recientemente se ha organizado en mi contra una importante campaña de asesinato de mi reputación. Para evitar que mi familia y mi inocente hijo, que no tiene ni un año y medio, se vean aún más afectados por este proceso, he solicitado a nuestro Presidente (Recep Tayyip Erdogan) el perdón de mi deber, que vengo cumpliendo con honor desde el primer día", ha hecho saber la ya ex gobernadora en su cuenta de la red social X.

Erkan se ha referido así a un artículo publicado por el diario 'Soczu', crítico con Erdogan, que publicó una acusación formulada por un empleado del Banco Central despedido, a su juicio injustamente, por orden de su padre, Erol, acusado también de estar involucrado personalmente en las actividades del Banco Central, del que aprovechaba recursos como oficinas, guardaespaldas o incluso un vehículo oficial.

La gobernadora llegó al cargo en junio con la misión de intentar recuperar la confianza de los inversores dada la gran inflación reinante en el país, así como el desplome de la moneda nacional, la lira. Entre sus primeras decisiones se encontró la subida de los tipos de interés del 8,5 por ciento al 45 por ciento. El ministro de Economía turco, Mehmet Simsek, ha asegurado que la dimisión de Erkan no afectará a la política monetaria del país.

Su sustituto en el cargo y sexto gobernador desde 2018 será Fatih Karahan, el número dos de la dimitida y antiguo economista en la Reserva Federal de Nueva York.