Dimite la presidenta del Louvre cuatro meses después del robo de joyas

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes la dimisión de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, quien estaba en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas en octubre valoradas en unos US$100 millones.

Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el museo más visitado del mundo, presentó entonces su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien la rechazó, explicó días después.

Pero la presión siguió en aumento a medida que avanzaba la investigación parlamentaria y judicial, y se sucedían nuevas polémicas por problemas de fugas de agua, huelgas de personal y un importante sistema de fraude en los boletos de entrada.

El domingo, activistas del colectivo británico "Everyone Hates Elon" lograron incluso colgar brevemente en una sala del museo una foto del expríncipe británico Andrés tomada durante su reciente detención en relación con el caso sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La dimisión de Laurence des Cars es un "acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte", estimó Macron, según el comunicado de su oficina que anuncia la renuncia.

Su salida permitirá relanzar "grandes proyectos de seguridad" y de "modernización", así como el proyecto "Louvre-Nuevo Renacimiento", que el presidente presentó a inicios de 2025 tras hacerse públicas las preocupaciones sobre la situación del museo, apunta la nota.

Des Cars, de 59 años, alertó en enero de 2025 a la ministra de Cultura sobre el estado del museo, pero el rápido robo en octubre de ocho joyas de la Corona del siglo XIX confirmó todos los temores y llevó el caso a las portadas de los medios internacionales.

Unos ladrones irrumpieron a plena luz del día en este museo mundialmente famoso, ayudados de un montacargas, y escaparon en menos de ocho minutos con las joyas, que siguen sin aparecer. Los cuatro sospechosos de perpetrar el robo fueron detenidos.

- Comparecencia -

El anuncio de la dimisión de la que fuera presidenta del museo de Orsay se produce un día antes de su comparecencia en una comisión de investigación parlamentaria sobre la seguridad en los museos. El lunes, Dati anunció, a puerta cerrada, "17 medidas", cuyos detalles no se hicieron públicos.

El sucesor de Des Cars, cuya identidad se desconoce por el momento, deberá lanzar el plan "Louvre-Nuevo Renacimiento", que prevé la creación de una nueva entrada para 2031, al considerarse "obsoleta" la actual, la pirámide inaugurada en 1988.

El arquitecto Ieoh Ming Pei la concibió para acoger cuatro millones de visitantes anuales, pero, en 2024, estos fueron nueve millones (80% extranjeros). Pero el objetivo ahora es atraer a 12 millones cuando las obras se lleven a cabo.

Otros de los grandes cambios anunciados es la creación de un nuevo "espacio particular" para La Gioconda, independientemente del resto del museo y con boleto de acceso propio. Esta obra maestra de Leonardo da Vinci también fue robada en 1911 y recuperada meses más tarde.

Laurence des Cars, cuyo mandato corría hasta finales de 2026, se encargará ahora de una misión, en el marco de la presidencia francesa del G7, "sobre la cooperación entre los grandes museos de los países implicados", indicó la presidencia francesa.