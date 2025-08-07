Dimite la subsecretaria de Estado británica encargada de las personas sin hogar

La subsecretaria de Estado británica encargada de abordar la problemática de las personas sin hogar, Rushanara Ali, renunció al gobierno el jueves después de que se revelara que había aumentado considerablemente el alquiler de una propiedad suya.

"Según la información reciente, quiero dejar claro que siempre he cumplido con todas las obligaciones legales vigentes", escribió en su carta de dimisión dirigida al primer ministro Keir Starmer.

Sin embargo, "seguir en mi puesto distraería la atención del ambicioso trabajo del gobierno. Por lo tanto, he decidido renunciar a mi cargo", escribió.

Su renuncia ocurre un día después de que el diario I-Paper informara que la funcionaria había dado a cuatro inquilinos cuatro meses para abandonar una casa que posee en Londres, para supuestamente venderla, y que semanas después la entregó en alquiler con un sobreprecio de 700 libras (unos US$940).

La maniobra iría en contra de las propias políticas de su cartera, por lo que varias asociaciones que hacen campaña a favor de las personas sin hogar y diputados de la oposición dijeron que la política de 50 años debía renunciar.

Starmer agradeció a Ali por su "trabajo diligente" en el ministerio de Vivienda.