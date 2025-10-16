Dimite por sorpresa el jefe de las fuerzas armadas de EEUU para América Latina

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - El almirante que dirige las fuerzas militares estadounidenses en América Latina dejará su cargo a fines de 2025, dos años antes de lo previsto, anunció el jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una medida sorpresiva en medio de una escalada de las tensiones con Venezuela.

Hegseth, en su mensaje en las redes sociales, no reveló el motivo de la marcha de Alvin Holsey.

En X, Holsey dijo que se retiraría el 12 de diciembre, pero no dio ninguna razón. "Ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense y apoyar y defender la Constitución durante más de 37 años", señaló.

La partida de Holsey se da en el contexto de un refuerzo militar en el Caribe que incluye destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35 y alrededor de 6500 soldados, mientras el presidente Donald Trump intensifica un enfrentamiento con el Gobierno venezolano.

Los ataques militares de Estados Unidos a presuntos barcos de narcotraficantes frente a Venezuela han dejado al menos 27 muertos, lo que ha disparado las alarmas entre algunos expertos legales y parlamentarios en su mayoría demócratas, que cuestionan si se adhieren a las leyes de la guerra.

El Gobierno de Donald Trump argumenta que está en guerra contra grupos narcoterroristas de Venezuela, lo que hace que los ataques sean legítimos. (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali. Editado en español por Javier Leira)